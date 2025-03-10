Британії збирається розморозити кошти від продажу «Челсі» та віддати їх Україні

Абрамович продав «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Британія заморозила близько 2,3 мільярда фунтів від продажу «Челсі»

Уряд Великої Британії має намір розморозити близько 2,3 мільярда фунтів від продажу футбольного клубу «Челсі» та направити їх на допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, Британія заморозила близько 2,3 мільярда фунтів від продажу «Челсі».

«Кошти слід розподілити, їх потрібно використовувати», – наголосив Девід Леммі.

Він також зазначив, що кошти направлять на гуманітарну допомогу.

Раніше «Челсі» володів російський олігарх Роман Абрамович. Проти нього у 2022 році Велика Британія запровадила санкції.

Абрамович був змушений продати клуб у 2022 році. З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але гроші досі не використані.

Абрамович не може розпоряджатися цими грошима через санкції. Кошти, загальна сума яких зараз оцінюється у 2,3 мільярда фунтів, заморожені на спеціальному рахунку, поки не буде створено новий незалежний фонд для управління ними.

Раніше була інформація, що основною причиною затримки є розбіжності щодо того, як кошти будуть розподілятися. Абрамович хоче, щоб гроші пішли на допомогу всім жертвам війни, включаючи російських військових, а також для інших благодійних цілей поза межами України. Однак британський уряд, наполягає на тому, що кошти мають бути використані лише на гуманітарні потреби в Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії може подати до суду на Абрамовича у спробі звільнити заморожені гроші для допомоги Україні. Політики дедалі більше розчаровані тим, що не можуть досягти угоди з бізнесменом про те, як витратити ці кошти.

«В уряді є відчуття, що ми підемо до суду через це питання. Існує фундаментальна розбіжність із Абрамовичем щодо того, як можна витратити гроші, і, схоже, суд буде єдиним способом вирішити це», – повідомило джерело Guardian в уряді.

Представники Абрамовича не коментували ситуацію.