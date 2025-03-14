Помер автор шрифта «Рутенія», лауреат Шевченківської премії Василь Чебаник

Василь Чебаник з 2001 року працював над проєктом «Рутенія. Графіка української мови»

Чебаник працював у галузі книжкової графіки, мистецтва шрифту, інтролігації

13 березня 2025 року помер художник-графік Василь Чебаник, який був родом із Чернівецької області. Чебаник є автором шрифта «Рутенія» та лауреатом Шевченківської премії. Митцю був 91 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Національної академії мистецтв у Facebook.

Василь Чебаник народився 5 серпня 1933 року у селі Клішківці Чернівецької області. У 1963 році закінчив Київський художній інститут.

Митець є Заслуженим діячем мистецтв України. Він працював у галузі книжкової графіки, мистецтва шрифту, інтролігації. Створював художнє оформлення та ілюстрації до книг. Також Чебаник є лауреатом Шевченківської премії за проєкт «Графіка української мови» 2019 року.

Чебаник автором оформлення церемоніального примірника «Конституції України» у 2001 році зі шрифтом «Рутенія» на обкладинці фото з відкритих джерел

Василь Чебаник з 2001 року працював над проєктом «Рутенія. Графіка української мови». Був автором оформлення церемоніального примірника «Конституції України» у 2001 році зі шрифтом «Рутенія» на обкладинці.

Шрифти Василя Чебаника використовує Національна академія мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

«Рутенія» вважається ідеальною абеткою, бо кожному звуку нашої мови відповідає своя літера. «Українська абетка – унікальна та єдина у світі, котра містить у собі державний герб України», – казав художник. Він наголошував, що нашій країні належить мати свої літери для рідної мови, щоб показувати себе окремо у світі як незалежну державу.

«Рутенія» – це абетка, відроджена митцем за зразками літер з українських рукописних книжок X—XV ст. та стародруків XVI—XVII ст. Дослідники наочно продемонстрували, що давні літери набагато старіші, ніж здається з першого погляду, а в їхню основу покладено знаки і символи, закарбовані нашими пращурами ще на брилах Кам’яної Могили.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, перестало битися серце письменника, журналіста, драматурга та телеведучого Валерія Хаїта. Засновнику театру «Клуб одеських джентльменів», віцепрезиденту «Всесвітнього клубу одеситів» було 85 років. «Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси», – йдеться у повідомленні.

Лише рік тому помер його син Євген – одеський актор, відомий із «Джентльмен-шоу», письменник-сатирик та драматург помер 21 січня 2024 року. Причиною смерті 58-річного чоловіка стала зупинка серця.

Як відомо, помер український пoлітик, нарoдний депутат трьoх скликань, кoлишній міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чoрнoбильськoї катастрoфи, депутат і радник гoлoви Кірoвoградськoї oбласнoї ради Валерій Кальченкo.

Також відійшов у вічність Ярослав Мотика, відомий автор монументів, пам’ятних знаків в Україні.