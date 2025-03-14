Помер автор шрифта «Рутенія», лауреат Шевченківської премії Василь Чебаник
Чебаник працював у галузі книжкової графіки, мистецтва шрифту, інтролігації
13 березня 2025 року помер художник-графік Василь Чебаник, який був родом із Чернівецької області. Чебаник є автором шрифта «Рутенія» та лауреатом Шевченківської премії. Митцю був 91 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Національної академії мистецтв у Facebook.
Василь Чебаник народився 5 серпня 1933 року у селі Клішківці Чернівецької області. У 1963 році закінчив Київський художній інститут.
Митець є Заслуженим діячем мистецтв України. Він працював у галузі книжкової графіки, мистецтва шрифту, інтролігації. Створював художнє оформлення та ілюстрації до книг. Також Чебаник є лауреатом Шевченківської премії за проєкт «Графіка української мови» 2019 року.
Василь Чебаник з 2001 року працював над проєктом «Рутенія. Графіка української мови». Був автором оформлення церемоніального примірника «Конституції України» у 2001 році зі шрифтом «Рутенія» на обкладинці.
Шрифти Василя Чебаника використовує Національна академія мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Національний університет «Києво-Могилянська академія».
«Рутенія» вважається ідеальною абеткою, бо кожному звуку нашої мови відповідає своя літера. «Українська абетка – унікальна та єдина у світі, котра містить у собі державний герб України», – казав художник. Він наголошував, що нашій країні належить мати свої літери для рідної мови, щоб показувати себе окремо у світі як незалежну державу.
Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, перестало битися серце письменника, журналіста, драматурга та телеведучого Валерія Хаїта. Засновнику театру «Клуб одеських джентльменів», віцепрезиденту «Всесвітнього клубу одеситів» було 85 років. «Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси», – йдеться у повідомленні.
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