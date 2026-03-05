Ягупова допомогла своєму клубу пробитись до фіналу Єврокубка

У фіналі Єврокубка «Мерсін» Ягупової зіграє проти грецького «Атінаїкоса»

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла своєму клубу «Мерсін» Чукурува пробитись до фіналу Єврокубка. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після виїзної перемоги над «Латте» Монпельє у два очки, «Мерсін» у матчі-відповіді здобув переконливу домашню перемогу 86:60 і за сумою двох матчів вийшов далі 156:128.

Ягупова провела на майданчику 28 хвилин, набрала 16 очок (3/4 двоочкові, 2/6 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 6 підбирань, 5 передач, 3 перехоплення, 2 блок-шоти при 1 фолі. РЕ 27 – найкращий в команді.

У фіналі Єврокубка «Мерсін» зіграє проти грецького «Атінаїкоса», який в півфіналі обіграв діючих чемпіонок «Вільньов» д'Аск 139:134 за сумою двох матчів.

Перший матч фіналу відбудеться у Греції 2 квітня 2026 року, а матч-відповідь пройде у Мерсіні, Туреччина 9 квітня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)