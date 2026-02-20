Головна Світ Економіка
Понад 500 суден незаконно використовують чужі прапори – Міжнародна морська організація

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Під фальшивими прапорами ходять танкери, балкери, контейнеровози та менші судна
фото з відкритих джерел

Міжнародна морська організація нарахувала 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами і посилює боротьбу з порушниками

Міжнародна морська організація оприлюднила сенсаційний звіт, згідно з яким у світовому океані зафіксовано понад півтисячі суден, що використовують підроблені або незаконні прапори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр транспортних стратегій.

Секретаріат Міжнародної морської організації нарахував 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами. Цей «тіньовий флот» став ключовим інструментом для обходу глобальних санкцій, передусім при експорті російської нафти.

«Ця масштабна проблема стане головною темою порядку денного засідання юридичного підкомітету організації наступного місяця та викриває системні недоліки в глобальній реєстрації суден», – йдеться в повідомленні.

У звіті також описані заяви та сповіщення від урядів та зацікавлених сторін галузі з усього світу.

Зокрема, Нідерланди повідомили про два шахрайські веб-сайти, які стверджують, що видають сертифікати Сінт-Мартена; 17 суден підтвердили, що ходять під фальшивим прапором Сінт-Мартена.

Франція повідомила про фальшиву веб-сторінку морської адміністрації для острова Маттью, хоча жодного судна не було ідентифіковано.

Великобританія порушила справи, пов'язані з неправомірним використанням номерів MMSI Бермудських островів суднами, які стверджують, що є комерційними рибальськими суднами, що є порушенням законодавства Бермудських островів.

«Главком» писав,  що Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі «War&Sanctions» детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого «тіньового флоту». Ці танкери та газовози використовуються Росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє Москві продовжувати фінансування війни.

До списку ГУР увійшли судна, які безпосередньо обслуговують інтереси найбільших платників податків РФ. Зокрема, розвідка ідентифікувала нафтотанкери, які перевозять сиру нафту для таких гігантів, як «Роснєфть», «Сургутнєфтєгаз» та «Татнєфть». Також у переліку газовози, які забезпечують експорт російського скрапленого природного газу.

