У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу

Жертви трагедії збиралися відвідати заключний матч етапу ліги одного з єврокубків

Трагічна дорожня пригода, що сталася вдень 27 січня 2026 року на території Румунії, забрала життя вболівальників грецького ПАОК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skai.

Десятеро відданих фанатів відомого на європейській арені колективу, які сподівалися побачити на власні очі гру своєї команди у виїзному поєдинку восьмого туру Ліги Європи проти французького «Ліона», так і не дісталися пункту призначення. Аварія була зафіксована близько 13:00 на магістралі DN6 – E70 неподалік населеного пункту Лугож у повіті Тімішоара.

Цей відрізок траси, відомий серед водіїв як «шлях смерті» через постійні небезпечні інциденти, знову підтвердив свою страшну репутацію. За попередньою реконструкцією подій, 29-річний водій орендованого мікроавтобуса зважився на вкрай ризикований обгін у складних дорожніх умовах. Не встигнувши завершити маневр, він спочатку зіткнувся по дотичній із автоцистерною, заповненою етиловим спиртом, а потім увійшов у пряме лобове зіткнення з вантажівкою, що рухалася назустріч.

Величезна сила удару розкидала уламки транспортних засобів на десятки метрів навколо. Попри високий ризик детонації спирту в пошкодженій цистерні, вибуху не сталося, що врятувало життя іншим учасникам руху та рятувальникам. Жертвами катастрофи стали семеро чоловіків, більшість із яких походила з Салонік та навколишніх регіонів – Александрії та Катеріні. Їхні життя обірвалися у віці від 25 до 27 років. Ще троє пасажирів отримали серйозні травми та наразі перебувають під пильним наглядом румунських медиків.

Румунська поліція відкрила кримінальне провадження за фактами ненавмисного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Керівництво ПАОКа висловило співчуття для сімей прихильниками, а мер Салонік Стіліос Ангелудіс нагадав, що ця трагедія повторила історію жовтня 1999 року, коли аналогічна автокатастрофа також забрала життя вболівальників клубу.

