Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
ДТП сталася на особливо небезпечному відрізку румунської траси
фото: скриншот Skai

Жертви трагедії збиралися відвідати заключний матч етапу ліги одного з єврокубків

Трагічна дорожня пригода, що сталася вдень 27 січня 2026 року на території Румунії, забрала життя вболівальників грецького ПАОК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skai. 

Десятеро відданих фанатів відомого на європейській арені колективу, які сподівалися побачити на власні очі гру своєї команди у виїзному поєдинку восьмого туру Ліги Європи проти французького «Ліона», так і не дісталися пункту призначення. Аварія була зафіксована близько 13:00 на магістралі DN6 – E70 неподалік населеного пункту Лугож у повіті Тімішоара.

Цей відрізок траси, відомий серед водіїв як «шлях смерті» через постійні небезпечні інциденти, знову підтвердив свою страшну репутацію. За попередньою реконструкцією подій, 29-річний водій орендованого мікроавтобуса зважився на вкрай ризикований обгін у складних дорожніх умовах. Не встигнувши завершити маневр, він спочатку зіткнувся по дотичній із автоцистерною, заповненою етиловим спиртом, а потім увійшов у пряме лобове зіткнення з вантажівкою, що рухалася назустріч.

Величезна сила удару розкидала уламки транспортних засобів на десятки метрів навколо. Попри високий ризик детонації спирту в пошкодженій цистерні, вибуху не сталося, що врятувало життя іншим учасникам руху та рятувальникам. Жертвами катастрофи стали семеро чоловіків, більшість із яких походила з Салонік та навколишніх регіонів – Александрії та Катеріні. Їхні життя обірвалися у віці від 25 до 27 років. Ще троє пасажирів отримали серйозні травми та наразі перебувають під пильним наглядом румунських медиків.

Румунська поліція відкрила кримінальне провадження за фактами ненавмисного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Керівництво ПАОКа висловило співчуття для сімей прихильниками, а мер Салонік Стіліос Ангелудіс нагадав, що ця трагедія повторила історію жовтня 1999 року, коли аналогічна автокатастрофа також забрала життя вболівальників клубу.

Нагадаємо, що воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному. За попередньою версією, літньому чоловіку могло стати зле, через що він раптово змінив напрямок руху.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ аварія трагедія ФК ПАОК (Салоніки)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази
Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження
25 сiчня, 22:03
Аршавін (праворуч) відзначився скандальною поведінкою
Ексгравець збірної Росії з футболу поїхав до Марокко і назвав країну «дупою світу»
25 сiчня, 18:12
ісля зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
25 сiчня, 07:47
Вінісіуса Жуніора визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
22 сiчня, 19:24
Віталій Мілонов є братом ліквідованого російського окупанта Олександр Мілонова
Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»
22 сiчня, 15:28
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
15 сiчня, 00:33
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
Раніше було запропоновано впровадження сенсорів на м'яч для визначення офсайдів, однак ідея не набула популярності
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
7 сiчня, 23:47
Яремчук перейшов у Чемпіонат Греції після оренди у «Валенсії»
Футболіст Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі
3 сiчня, 21:26

Новини

Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
Відбір до жіночого Чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення матчів України
Відбір до жіночого Чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення матчів України

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua