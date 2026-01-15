У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
На момент аварії кран був задіяний на будівництві надземної частини високошвидкісної залізничної магістралі
Будівельний кран, що використовувався на об’єкті високошвидкісної залізниці, впав на пасажирський поїзд на північному сході Таїланду. Інцидент стався в окрузі Сікхіо провінції Накхонратчасіма, приблизно за 230 км від Бангкока. Щонайменше 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення внаслідок трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Поїзд, що рухався в напрямку провінції Убонратчатхані, зійшов з рейок після того, як на нього впала металева конструкція. У вагонах перебували 195 осіб. За словами міністра транспорту Фіпхата Ратчакітпракарна, було розпочато розслідування причин катастрофи.
Згідно з повідомленнями, на момент аварії кран був задіяний на будівництві надземної частини високошвидкісної залізничної магістралі, яка має з'єднати Бангкок із китайським Куньміном через Лаос.
Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що родини загиблих мають отримати належну компенсацію, а всі винні у трагедії – понести відповідальність. Він також підкреслив важливість якнайшвидшого відновлення руху на пошкодженій ділянці, оскільки це одна з ключових транспортних артерій регіону.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що уважно стежить за ситуацією і наразі відомо, що роботи на проблемній ділянці виконувала саме тайська сторона.
