Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії
Вранці 24 січня у Могилів-Подільському районі поблизу села Перекоринці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише «Главком».
За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Renault, за кермом якого перебував 73-річний чоловік, та Skoda, якою керував 58-річний житель Вінниці. Після зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево.
Унаслідок аварії троє пасажирів Renault загинули на місці події. Водія цього авто та ще двох пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.
На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Інформація уточнюється.
