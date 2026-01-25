Головна Вінниця Новини
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
ісля зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії

Вранці 24 січня у Могилів-Подільському районі поблизу села Перекоринці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише «Главком».

За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Renault, за кермом якого перебував 73-річний чоловік, та Skoda, якою керував 58-річний житель Вінниці. Після зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево.

Унаслідок аварії троє пасажирів Renault загинули на місці події. Водія цього авто та ще двох пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів фото 1
фото: Нацполіція

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, на об’їзній дорозі міста Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На жаль, отримані водієм травми виявилися несумісними з життям. 

ДТП аварія смерть Вінниччина

