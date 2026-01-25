Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів

ісля зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії

Вранці 24 січня у Могилів-Подільському районі поблизу села Перекоринці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише «Главком».

За попередніми даними, зіткнулися автомобілі Renault, за кермом якого перебував 73-річний чоловік, та Skoda, якою керував 58-річний житель Вінниці. Після зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево.

Унаслідок аварії троє пасажирів Renault загинули на місці події. Водія цього авто та ще двох пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

фото: Нацполіція

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Інформація уточнюється.

