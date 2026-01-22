УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів

До символічної збірної туру Ліги чемпіонів потрапили гравці одразу чотирьох іспанських клубів

В УЄФА визначилися з найкращим гравцем і символічною збірною сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Індивідуальну нагороду отримав лівий вінгер мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор. У вівторок, 20 січня 2026 року, 25-річний бразилець відзначився голом і трьома асистами в домашньому матчі проти «Монако» (6:1).

У боротьбі за звання найкращого гравця туру він обійшов авторів дублів у ворота ПСЖ (Луїс Суарес, «Спортінг») і «Славії» (Фермін Лопес, Барселона), а також Роберта Наварро з «Атлетіка», який у поєдинку з «Аталантою» записав на свій рахунок результативний удар і дві гольові передачі.

1st: Vinícius Júnior

2nd: Luis Suárez

3rd: Fermín López

4th: Robert Navarro



Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJj0hRk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026

Місце в символічній збірній знайшлося для гравців чотирьох із п'яти клубів-представників Іспанії у поточній кампанії Ліги чемпіонів.

Турнірна таблиця основного етапу перед останніми матчами, що відбудуться в середу, 28 січня 2026 року, виглядає наступним чином:

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів.