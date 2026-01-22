УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
До символічної збірної туру Ліги чемпіонів потрапили гравці одразу чотирьох іспанських клубів
В УЄФА визначилися з найкращим гравцем і символічною збірною сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.
Індивідуальну нагороду отримав лівий вінгер мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор. У вівторок, 20 січня 2026 року, 25-річний бразилець відзначився голом і трьома асистами в домашньому матчі проти «Монако» (6:1).
У боротьбі за звання найкращого гравця туру він обійшов авторів дублів у ворота ПСЖ (Луїс Суарес, «Спортінг») і «Славії» (Фермін Лопес, Барселона), а також Роберта Наварро з «Атлетіка», який у поєдинку з «Аталантою» записав на свій рахунок результативний удар і дві гольові передачі.
Місце в символічній збірній знайшлося для гравців чотирьох із п'яти клубів-представників Іспанії у поточній кампанії Ліги чемпіонів.
Турнірна таблиця основного етапу перед останніми матчами, що відбудуться в середу, 28 січня 2026 року, виглядає наступним чином:
