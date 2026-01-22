Головна Спорт Новини
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Вінісіуса Жуніора визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
фото: Reuters

До символічної збірної туру Ліги чемпіонів потрапили гравці одразу чотирьох іспанських клубів

В УЄФА визначилися з найкращим гравцем і символічною збірною сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Індивідуальну нагороду отримав лівий вінгер мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор. У вівторок, 20 січня 2026 року, 25-річний бразилець відзначився голом і трьома асистами в домашньому матчі проти «Монако» (6:1).

У боротьбі за звання найкращого гравця туру він обійшов авторів дублів у ворота ПСЖ (Луїс Суарес, «Спортінг») і «Славії» (Фермін Лопес, Барселона), а також Роберта Наварро з «Атлетіка», який у поєдинку з «Аталантою» записав на свій рахунок результативний удар і дві гольові передачі.

Місце в символічній збірній знайшлося для гравців чотирьох із п'яти клубів-представників Іспанії у поточній кампанії Ліги чемпіонів.

Турнірна таблиця основного етапу перед останніми матчами, що відбудуться в середу, 28 січня 2026 року, виглядає наступним чином:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Жуніор Вінісіус

