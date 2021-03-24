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    У швейцарських Альпах загинула чемпіонка світу зі сноуборду

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    Жюлі Помагальскі - У швейцарських Альпах загинула чемпіонка світу зі сноуборду
    Жюлі Помагальскі
    фото FranceOlympique

    Жюлі Помагальскі потрапила під сходження лавини

    Учасниця двох Олімпійських ігор, чемпіонка світу в дисципліні паралельний гігантський слалом француженка Жюлі Помагальскі загинула в результаті сходу лавини в Швейцарії.

    Як повідомляє портал Ski Chrono, Помагальскі та ще двоє райдерів у вівторок близько полудня потрапили під лавину під час спуску зі схилу в кантоні Урі, що в центральній Швейцарії. Прибулі на вертольоті рятувальники знайшли тіла двох загиблих – 40-річної чемпіонки світу та провідника Бруно Кутеллі.

    Помагальскі в 1999 році виграла чемпіонат світу з сноуборд-кросу в Берхтесгадені, а в 2004 році стала володаркою Кубка світу в цій дисципліні. Спортсменка брала участь в зимових Олімпійських іграх 2002 і 2006 років в Солт-Лейк-Сіті й Турині, обидва рази зайнявши шосте місце в паралельному гігантському слаломі.

    Після закінчення спортивної кар'єри Жюлі працювала в туристичному офісі на курорті Мерібель, де у неї був свій спортивний магазин і школа сноуборду.

    Спортсменка була онукою Жана Помагальскі, який винайшов перший лижний підйомник в 1933 році.

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    Теги: сноуборд
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