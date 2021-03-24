Українська команда виграла в Росії «срібло» Кубку світу на шпагах і поїде на Олімпіаду

Наші шпажисти будуть представлені на Іграх у Токіо

Командними змаганнями завершився Кубок світу з фехтування на шпагах у Казані, де разом з нагородами були розіграні й останні очки в олімпійський рейтинг Токіо. Чоловіча збірна України везе додому дві нагороди. До «золота» Ігоря Рейзліна в особистих змаганнях додалося командне «срібло» та олімпійська ліцензія на Ігри у Токіо-2020.

За правилами відбору до олімпійського турніру допускається перша четвірка команд в олімпійському рейтингу FIE, плюс по одному найкращому представнику від кожного з чотирьох континентів за умови, що вони входять до Топ-16, повідомляє прес-служба федерації фехтування.

Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар та Анатолій Герей розпочали турнір перемогою в 1/16 над Швецією (45:20), після чого зуміли, поступаючись по ходу поєдинку «мінус 7», здолати Ізраіль (45:43). У чвертьфіналі пройшли Японію (29:25), а в півфіналі взяли гору над китайцями 39:36.

На жаль, навіть 7 уколів переваги перед останнім боєм фіналу виявилося замало, аби Анатолій Герей втримався під натиском грізного італійця Марко Фікери (43:44).

Наша жіноча шпага, так само як чоловіча шабля й обидві рапіри, будуть боротися за індивідуальну ліцензію на зональному відборі, до якого в кожному виді зброї допускається по одному представнику від країн, що не відібралися на Олімпіаду за рейтингом. Турнір запланований на 24-25 квітня у Мадриді (Іспанія).



