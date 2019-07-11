У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів



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За підсумками бійки заарештовано кілька десятків осіб Фото з соцмереж

У «махачі» брало участь близько восьми десятків фанатів

Бійка відбулася вчора, 10 липня, після матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між братиславським «Слованом» та чорногорською «Сутьєскою».

Що цікаво, побилися не фанати цих двох команд, а прихильники болгарського клубу «Левскі», польські вболівальники «Краковії» та ультрас словацьких клубів «Ружемборок» та «Дунайська Стреда».

Болгари та поляки зіграють із словацькими командами сьогодні у матчах Ліги Європи. Загалом у бійці брало участь близько 80-ти футбольних фанатів. Сутичку вдалося зупинити з допомогою поліції. Кілька десятків учасників затримані.