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    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів

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    За підсумками бійки заарештовано кілька десятків осіб - У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів
    За підсумками бійки заарештовано кілька десятків осіб
    Фото з соцмереж

    У «махачі» брало участь близько восьми десятків фанатів

    Бійка відбулася вчора, 10 липня, після матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між братиславським «Слованом» та чорногорською «Сутьєскою».

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    Що цікаво, побилися не фанати цих двох команд, а прихильники болгарського клубу «Левскі», польські вболівальники «Краковії» та ультрас словацьких клубів «Ружемборок» та «Дунайська Стреда».

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    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів
    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів
    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів
    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів
    У Словаччині відбулася ґрандіозна бійка між фанатами чотирьох клубів

    Болгари та поляки зіграють із словацькими командами сьогодні у матчах Ліги Європи. Загалом у бійці брало участь близько 80-ти футбольних фанатів. Сутичку вдалося зупинити з допомогою поліції. Кілька десятків учасників затримані.

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