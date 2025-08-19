У США тренер з гімнастики отримав 10 років в'язниці за встановлення камер у туалетах

Джейкобс визнав себе винним у сексуальній експлуатації як мінімум 15 неповнолітніх

«Я зрадив довіру тих, кого мав захищати», – заявив Джейкобс у суді

В американському штаті Юта завершився гучний судовий процес над 35-річним тренером з гімнастики Адамом Річардом Джейкобсом. Про це повідомляє «Главком».

Джейкобса було засуджено до 10 років позбавлення волі в межах федеральної програми «Безпечне дитинство», яка спрямована на боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей.

Працюючи у клубі USA Gymnastics World, Джейкобс встановлював приховані камери в спільних туалетах для чоловіків і жінок. Поліція знайшла у нього більше 120 відеозаписів, знятих у приміщеннях клубу і власному будинку, включно із матеріалами, де він сам розміщує камери.

Згідно з матеріалами справи, тренер також супроводжував неповнолітніх спортсменів під час поїздок на змагання до інших штатів – і в готелях та ванних кімнатах також встановлював камери. Сам Джейкобс визнав, що робив це цілеспрямовано для створення матеріалів сексуального характеру.

«Я зрадив довіру тих, кого мав захищати, і використовував ці зображення для власного сексуального задоволення», – заявив він у суді.

Згідно з угодою про визнання вини деякі звинувачення було знято. Адам визнав себе винним у сексуальній експлуатації як мінімум 15 неповнолітніх та вуаєризмі щодо двох дорослих, а також у відеозаписі всіх цих дій без їхнього відома. На додаток до 10-річного терміну ув'язнення суддя окружного суду США засудив Джейкобса до довічного перебування під наглядом.

Однак, це ще не фінальне рішення. Федеральні та державні вироки в США розглядаються суддями окремо – якщо федеральний суддя розпорядиться, щоб покарання виконували послідовно, Джейкобсу загрожує до 30 років позбавлення волі.

