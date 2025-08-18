Головна Світ Політика
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер
фото з відкритих джерел

Заходи є частиною зростаючого тиску Вашингтона на латиноамериканські наркокартелі

США розміщують понад 4 тис. військовослужбовців, зокрема десантні групи морської піхоти, у прибережних водах регіону, що охоплює Південне Карибське море та сусідні райони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер.

За офіційною інформацією, заходи є частиною зростаючого тиску Вашингтона на латиноамериканські наркокартелі, які у США оголосили «іноземними терористичними організаціями».

У ВМС підтвердили розгортання десантного корабля «Іводзіма», 22-ї десантної ескадрильї, а також суден «Форт-Лодердейл» і «Сан-Антоніо», однак не уточнили, куди саме вони прямують. Обидва останні кораблі входять до складу «десантної групи готовності».

Джерела видання зазначають, що «додаткові ресурси спрямовані на усунення загроз національній безпеці США з боку визначених наркотерористичних організацій у регіоні».

У Пентагоні цей крок назвали демонстрацією сили.

Водночас йдеться не про початок активної операції. За словами високопосадовця морпіхів, наразі немає наміру завдавати точкових ударів по картелях, однак сили готові до виконання наказів і підтримки командирів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

 «На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

Теги: США військові

Читайте нас

