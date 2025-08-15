На яку пільгу мають право сім'ї з дітьми: пояснення Кабміну

Сім'ї з двома і більше дітьми мають право на пільгу

Пільга надається за умови наявності двох та більше дітей до 18 років

Українці, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, мають право на податкову соціальну пільгу від держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова пільга – це державна допомога родинам із дітьми. Якщо сім'я має двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком. В уряді пояснили, що працівник отримує "на руки" більшу суму.

Хто має право на пільгу

Вона надається громадянам, які:

мають двох або більше дітей віком до 18 років;

отримують зарплату, що не перевищує 4240 грн на одну дитину.

Наприклад, якщо в родині двоє дітей, то зарплата повинна бути не більшою за 8480 грн на місяць. Така пільга діє лише для одного з батьків і тільки на одному місці роботи.

Яку суму податку можна зменшити

У 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподатковуваний дохід на 1514 грн щомісяця. Тобто якщо є двоє дітей, відраховується 3028 гривень, троє – на 4542 грн на місяць.

Як оформити пільгу

Щоб скористатися правом, необхідно:

подати заяву своєму роботодавцю;

додати копії свідоцтв про народження дітей (або документів про встановлення батьківства);

надати копію рішення органу опіки, якщо особа є опікуном чи піклувальником.

Пільга починає діяти з моменту подання документів і зберігається до кінця року, коли дитині виповнюється 18 років.

Наприклад, якщо зарплата становить 8000 грн і є двоє дітей до 18 років, пільга складе 3028 грн. У такому разі податок нараховується лише з 4927 грн.

Батьки військовослужбовців, які зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, мають право на певні пільги. Зокрема, вони можуть скористатись безкоштовним проїздом в деяких видах транспорту та на деякі знижки на проїзд.