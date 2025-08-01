Камала Гарріс взяла перерву в політичній діяльності

Камала Гарріс: Я не хочу повертатися в систему

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила, що тимчасово відходить від політичної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hill.

Колишня кандидатка в президенти від Демократичної партії заявила, що не буде балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії наступного року.

«Я не хочу повертатися в систему. Я вважаю, що вона не працює», – сказала Камала Гарріс. «Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було транзакційним, коли я прошу їх голосувати за мене».

Гарріс сказала, що «місяцями» уникала новин після своєї поразки на президентських виборах.

«Я просто не люблю самокалічення», – сказала колишня віцепрезидентка, додавши, що дивилася «багато кулінарних шоу», зокрема «The Kitchen».

Нагадаємо, Камала Гарріс анонсувала випуск мемуарів під назвою «107 днів». Книга, що розповідатиме про її президентську кампанію 2024 року, надійде у продаж 23 вересня. Гарріс оголосила про вихід книги у відеоролику в Instagram, описавши її як «залаштунковий звіт» про свій досвід під час передвиборчої кампанії.

Раніше президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social