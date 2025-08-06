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Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: зросла кількість госпіталізованих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Отруєння у дитячому таборі на Львівщині: зросла кількість госпіталізованих
Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття

На Львівщині внаслідок масового отруєння у дитячому таборі Friendly Camp в Славському станом на 16:00 госпіталізовано вже 47 людей, серед них 45 – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

4 серпня діти, які відпочивали в таборі Friendly Camp почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх госпіталізували у Стрийську, Сколівську, Дрогобицьку та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.

Лікарі встановлюють, що стало причиною хвороби.

Нагадаємо, 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку на Львівщині. До медичних закладів були доставлені 24 дитини з різних областей України віком від семи до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Львівщина отруєння діти

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