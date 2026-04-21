У Сумах унаслідок атаки безпілотників пошкоджено один з найкращих легкоатлетичних манежів України

Після влучання в манежі зруйнована стіна

У ніч на 21 квітня під час масованої атаки безпілотників руйнувань зазнав легкоатлетичний манеж Сумського державного університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Руйнування легкоатлетичного манежу СумДУ: що відомо і реакція українських спортсменів

У ніч на 21 квітня російські війська атакували Суми безпілотниками, у місті пролунало до десяти вибухів. Унаслідок влучання у манежі СумДУ зруйнована стіна, також наявні внутрішні пошкодження, у прилеглих багатоповерхівках вибито вікна.

Загалом у місті внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі та лікувальний заклад. Відомо про 15 поранених, серед яких троє дітей. Зранку на місці події розпочав роботу штаб із ліквідації наслідків.

На руйнування об'єкта вже відреагували відомі українські легкоатлетки Тетяна Мельник (триразова чемпіонка «зимового» чемпіонату на 400 м) та Анна Рижикова.

«Сьогодні Росія поцілила в легоатлетичний манеж у Сумах. Це місце було не просто будівлею. Саме там щозими проходили чемпіонати України. Саме там були перемоги, хвилювання перед стартом, підтримка, емоції. Це був без перебільшення найкращий манеж в Україні.

Стільки спогадів, праці, мрій і моментів, які формують спортсмена і людину. І сьогодні це просто зруйнували. Нелюди», – написала Мельник на своїй сторінці в Instagram.

«Важко підібрати слова, щоб описати біль від того, що наш дім – найкращий критий легкоатлетичний манеж в Україні – перетворився на руїни. Протягом багатьох років це була не просто будівля, це місце, де ми здобували наші перші перемоги. За лічені години до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ми ще були тут, тренувалися на цьому самому треку», – поділилась спогадами Рижикова.

Чим відомий легкоатлетичний манеж СумДУ

Легкоатлетичний манеж у Сумах є однією з провідних спортивних споруд України. Протягом багатьох років об'єкт був традиційним місцем проведення чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні – головного національного старту зимового сезону, на якому відбувався відбір на чемпіонати світу та Європи.

Саме в цьому манежі титули чемпіонів України здобували провідні легкоатлети країни, зокрема Ярослава Магучіх, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха та Юлія Левченко. Однак після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році проведення національних першостей було перенесено до Києва.

Окрім легкої атлетики, об'єкт був багатофункціональною ареною для ігрових видів спорту. Манеж СумДУ багаторазово ставав місцем проведення матчів гандбольних збірних України, зокрема у поєдинках проти Ісландії, Франції, Іспанії та Північної Македонії. Також майданчик є постійною тренувальною базою для клубів Вищої ліги чемпіонату України і використовується для проведення матчів із футзалу.

