Етап Діамантової ліги в Досі був перенесений через конфлікт на Близькому Сході

Проводити відкриття престижної частини сезону в столиці Катару є небезпечним

Світова легка атлетика ухвалила рішення про перенесення першого етапу Діамантової ліги 2026 року, який мав відбутися в Досі. Про це повідомляє «Главком».

Деталі рішення

Причиною стали серйозні занепокоєння щодо безпеки спортсменів та глядачів на тлі триваючого військового конфлікту на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном. Спочатку змагання планували провести 8 травня, проте тепер етап перенесено на 19 червня 2026 року. Проведення заходу в цю дату все ще залежить від стабілізації ситуації в регіоні.

Через перенесення на більш спекотний місяць організатори також змінили місце проведення. Старою локацією був Qatar Sports Club, а новою став Міжнародний стадіон «Халіфа», який обладнаний сучасною системою кондиціонування повітря, що дозволить атлетам змагатися в комфортних умовах попри високу температуру зовні.

Вплив на календар сезону

Через відтермінування етапу в Досі сезон Діамантової ліги 2026 року тепер офіційно відкриється 16 травня в Шанхаї. Доха стане восьмим етапом серії та пройде в проміжку між Bislett Games в Осло (10 червня) та етапом у Парижі (28 червня). Фінал серії незмінно запланований на 5 вересня у Брюсселі.

Вплив подій на Близькому Сході на спорт

Попри перемир'я, країни Перської затоки, зокрема Катар, ОАЕ, Кувейт та Бахрейн, продовжують фіксувати спроби ракетних атак та ударів дронів на свої території. Раніше через військові дії на Близькому Сході вже були скасовані етапи Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії, а також футбольний матч Фіналісіми-2026 між збірними Іспанії та Аргентини, який мав прийняти Катар.

Організатори наголошують, що продовжуватимуть моніторити ситуацію у тісній координації з владою Катару, щоб гарантувати найвищий рівень безпеки для медіа, вболівальників та світових зірок легкої атлетики, серед яких очікували олімпійських чемпіонів Леціле Тебого та Ніраджа Чопру.

