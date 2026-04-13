Україна здобула золото командного Чемпіонату світу зі спортивної ходьби

У Бразилії наша жіноча збірна стала найкращою у півмарафоні

Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук принесли нашій країні золото світової першості

Українські легкоатлетки здобули золото командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У Бразилії наша жіноча збірна стала найкращою у півмарафоні. Ця нова дистанція є олімпійською на наступній Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Загалом спортсмени та спортсменки змагалися на трьох дистанціях, де розігрували як особисті нагороди, так і в команді.

Найбільше представництво українська збірна мала у півмарафоні. У жіночих змаганнях усі наші легкоатлетки фінішували у топ-10: сьмою стала Ганна Шевчук, восьмою – Людмила Оляновська, закрила топ-10 Марія Сахарук.

Завдяки високим особистим результатам у підсумку українки стали чемпіонками у командному заліку Чемпіонату світу.

Серед чоловіків найкращий результат показав Сергій Світличний – 25-те місце. Микола Рущак – 34-й, Ігор Главан – 74-й. У командному заліку чоловіча збірна стала 12-ю.

У змаганнях на 10 км юніорка Вероніка Ткачук фінішувала 15-ю.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце