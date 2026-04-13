Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула золото командного Чемпіонату світу зі спортивної ходьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Бразилії наша жіноча збірна стала найкращою у півмарафоні

Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук принесли нашій країні золото світової першості

Українські легкоатлетки здобули золото командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У Бразилії наша жіноча збірна стала найкращою у півмарафоні. Ця нова дистанція є олімпійською на наступній Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Загалом спортсмени та спортсменки змагалися на трьох дистанціях, де розігрували як особисті нагороди, так і в команді.

Найбільше представництво українська збірна мала у півмарафоні. У жіночих змаганнях усі наші легкоатлетки фінішували у топ-10: сьмою стала Ганна Шевчук, восьмою – Людмила Оляновська, закрила топ-10 Марія Сахарук.

Завдяки високим особистим результатам у підсумку українки стали чемпіонками у командному заліку Чемпіонату світу.

Серед чоловіків найкращий результат показав Сергій Світличний – 25-те місце. Микола Рущак – 34-й, Ігор Главан – 74-й. У командному заліку чоловіча збірна стала 12-ю.

У змаганнях на 10 км юніорка Вероніка Ткачук фінішувала 15-ю.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: спорт спортивна ходьба легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плотницький та Семенюк грали разом у збірній України з баскетболу, допоки перший з них не вирішив завершити виступи за синьо-жовтих
Два капітани збірної України зійдуться між собою у півфіналі Ліги чемпіонів з волейболу
2 квiтня, 10:52
Тепер тільки біологічні жінки мають право брати участь у жіночих змаганнях під егідою МОК
МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
26 березня, 15:31
Том Брейді є легендарним гравцем в американський футбол, який є одним з найбільш медійних зірок спорту США
Найкращий гравець в історії американського футболу відмовився виступати на Олімпіаді-2028
24 березня, 15:59
Марко Сколаріс є президентом World Climbing
Отримання нейтрального статусу російськими військовими: з'явилася реакція World Climbing
24 березня, 14:19
Ярослава Магучіх не втомлюється переписувати історію спорту
Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України
20 березня, 16:49
Ярослава Магучіх налаштована повернути собі золото світових першостей в приміщенні, яке їй не діставалося два останні чемпіонати
Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
19 березня, 21:12
Континентальна першість відбудеться без бадмінтоністів з країн-агресорів
Російські та білоруські бадмінтоністи пропустять Чемпіонат Європи
18 березня, 10:09
Єгор Якушенко здобув золото чемпіонату Європи U23
Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди на Чемпіонаті Європи U23
16 березня, 13:15
Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
13 березня, 10:51

Новини

Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua