Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
Баррос двічі був другим на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років

Баррос не впорався з керуванням авто – його машина перекинулася

Португальський легкоатлет Етсон Баррос перебуває у комі після того, як став потрапив у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

Інцидент стався в ніч проти 16 квітня 2026 року в передмісті Лісабона. Спортсмен не впорався з керуванням авто – його машина перекинулася. Бігун був у свідомості, коли його госпіталізували, але потім його ввели в штучну кому. У португальця не виявили переломів та слідів вживання алкоголю.

25-річний Баррос спеціалізується у бігу на середні дистанції. Він є шестиразовим чемпіоном Португалії та рекордсменом країни на дистанції 3 тисячі метрів із перешкодами. Баррос двічі був другим на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, а також ставав володарем бронзової медалі на Чемпіонатах Європи серед спортсменів до 18 та 20 років.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Читайте також

Аварія трапилася ввечері 15 квітня
На Вінниччині вантажівка зіштовхнулась з автобусом: є загиблий
Вчора, 12:47
Гуревич була бронзовою призерка Чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів (1954 рік)
Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
14 квiтня, 13:04
У Бразилії наша жіноча збірна стала найкращою у півмарафоні
Україна здобула золото командного Чемпіонату світу зі спортивної ходьби
13 квiтня, 10:46
Організатори наразі остаточно не скасували турнір
Етап Діамантової ліги в Досі був перенесений через конфлікт на Близькому Сході
8 квiтня, 16:22
ДТП на Берестейському проспекті у Києві. 24 березня 2026 року
У Києві після зіткнення з Tesla перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
24 березня, 09:11
Настільки багато призерок на Чемпіонатах світу було лише два рази в історії
Майже половина від усіх. П'ять легкоатлеток стали призерками Чемпіонату світу в приміщенні
23 березня, 19:36
Трамвай зійшов з рейок у центрі Києва вранці 23 березня
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
23 березня, 10:15
Ярослава Магучіх налаштована повернути собі золото світових першостей в приміщенні, яке їй не діставалося два останні чемпіонати
Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
19 березня, 21:12
Ведучий повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
19 березня, 17:10

Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
Перспективний форвард Степанов визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон
Перспективний форвард Степанов визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон
Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»
Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»
Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону
Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
