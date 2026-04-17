Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
Баррос не впорався з керуванням авто – його машина перекинулася
Португальський легкоатлет Етсон Баррос перебуває у комі після того, як став потрапив у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.
Інцидент стався в ніч проти 16 квітня 2026 року в передмісті Лісабона. Спортсмен не впорався з керуванням авто – його машина перекинулася. Бігун був у свідомості, коли його госпіталізували, але потім його ввели в штучну кому. У португальця не виявили переломів та слідів вживання алкоголю.
25-річний Баррос спеціалізується у бігу на середні дистанції. Він є шестиразовим чемпіоном Португалії та рекордсменом країни на дистанції 3 тисячі метрів із перешкодами. Баррос двічі був другим на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років, а також ставав володарем бронзової медалі на Чемпіонатах Європи серед спортсменів до 18 та 20 років.
Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.
Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.
56-річни водій вантажівки не постраждав.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
