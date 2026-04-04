Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом

Ярослава Магучіх і Юлія Левченко засяяли у рекламі з новими продуктами Garnier

Знаменитий косметичний бренд Garnier оголосив про масштабну колаборацію з зірками української легкої атлетики – олімпійською чемпіонкою та світовою рекордсменкою Ярославою Магучіх, а також віцечемпіонкою світу Юлією Левченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі бренду.

Нові обличчя Garnier

Спортсменки стали новими амбасадорками бренду в Україні, втілюючи концепцію поєднання спортивної витривалості та природної жіночності. Вибір амбасадорок не є випадковим, адже обидві атлетки є символами успіху та щоденної дисципліни. Центральним продуктом кампанії стала лінійка з вітаміном С, зокрема новий зволожувальний крем-сорбет. Товар розроблений для активних дівчат, які живуть у динамічному ритмі мегаполісу, де легкість текстури та ефект «підсвіченої зсередини» шкіри є ключовими вимогами до догляду.

Яскрава кампанія

Спільна фотосесія спортсменок для кампейну вже встигла викликати бурхливу реакцію в Instagram. На знімках Ярослава Магучіх та Юлія Левченко позують у спортивних образах на яскравому жовтому фоні, демонструючи розслабленість та щирі емоції.

Лідерки українських стрибків у висоту позують з новою продукцією Garnier фото: Vogue

Користувачі мережі «завалили» атлеток захопленими коментарями, відзначаючи їхню природну красу та гармонійне поєднання професійного спорту з б’юті-індустрією.

Девізом нової кампанії стало питання: «Важкі текстури? Жирний блиск? Гей, можна полегше?», що підкреслює запит сучасних жінок на ефективний, але легкий та необтяжливий щоденний догляд.

Нагадаємо, що Магучіх та Левченко здобули нагороди Чемпіонату світу у приміщенні. Магучіх взяла 2,01 м з першої спроби, що дозволило їй здобути золото. Левченко, Оліслагерс та Топич зупинилися на висоті 1,99 м та розділили між собою срібло.

