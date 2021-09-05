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    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024

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    Вогонь Паралімпіади урочисто загасили - У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    Вогонь Паралімпіади урочисто загасили
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України на Іграх-2020 підтвердила репутацію однієї з найсильніших у світі

    На Національному стадіоні в Токіо пройшла церемонія закриття Паралімпійських ігор. Через пандемію коронавірусу вона, як і відкриття змагань, відбулася без глядачів.

    Прапор України на закритті ніс дворазовий паралімпійський чемпіон з кульової стрільби Василь Ковальчук. У Токіо 48-річний спортсмен завоював дві нагороди – «срібло» та «бронзу».

    Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади, нагадаємо, став плавець з Харкова Максим Крипак.

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    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024
    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024

    Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку на Паралімпіаді в Токіо. Вона виборола 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

    В порівнянні з Ріо-2016, результат у Токіо дещо гірший. В Бразилії в скарбничці українців було 117 нагород, з яких 41 золота.

    Наступна Паралімпіада вже за три роки. Ігри-2024 прийматиме Париж.

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    Теги: Збірна України скандал зупинка
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    У Токіо пройшла яскрава церемонія закриття Паралімпіади. Наступна зупинка – Париж-2024