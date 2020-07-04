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    У Вірменії гучний скандал з футбольними «договірняками». 58 осіб дискваліфікували

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    45 причетних до корупційних діянь футболістів дискваліфікували довічно - У Вірменії гучний скандал з футбольними «договірняками». 58 осіб дискваліфікували
    45 причетних до корупційних діянь футболістів дискваліфікували довічно
    Фото - Федерація футболу Вірменії

    Чемпіонат у першій лізі достроково завершили

    Виконком Федерації футболу Вірменії прийняв рішення достроково завершити сезон-2019/2020 у другому дивізіоні (перша ліга) внутрішнього чемпіонату.

    Причиною дострокового завершення стали договірні матчі.

    «Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФА, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів РА і УЄФА, прийняв рішення футбольні клуби «Араґац», «Торпедо», «Масіс», «Локомотив» і «Єреван», а також задіяних 58 персон (в тому числі 45 – довічно) дискваліфікувати на різні терміни», - повідомляється на офіційному сайті ФФА.

    На момент завершення сезону в другому дивізіоні Вірменії лідирували команди «Ван» і «Локомотив», які набрали по 70 очок. У розіграші чемпіонату брало участь 18 клубів.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Вірменія скандал договірні матчі
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