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    У «Ворсклі» покращилася ситуація з боргами

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    Фот: ФК Ворскла - У «Ворсклі» покращилася ситуація з боргами
    Фот: ФК Ворскла

    Керівництво полтавського клубу виконало свою обіцянку перед гравцями

    Капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков повідомив, що керівництво клубу виконало обіцянки і погасило частину боргів перед футболістами напередодні матчу Ліги Європи проти «Арсеналу».

    Про це він повідомив ефірі телеканалу «Футбол 1».

    «Ситуація з боргами покращилася. Те, що президент обіцяв, він виконав.
    Уже вчора команда була в гарному настрої. Думаю, це нам додасть позитивних сил», - заявив Чеснаков.

    Раніше повідомлялося, що разом з «Ворсклою» в Лондон на матч з «Арсеналом» полетіли не тільки представники клубу і преса, а й чиновники облдержадміністрації.

    Матч «Арсеналу» і «Ворскли» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

    Зустріч також відвідають головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також її лідер Андрій Ярмоленко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Ворскла
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