У «Ворсклі» покращилася ситуація з боргами



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Фот: ФК Ворскла

Керівництво полтавського клубу виконало свою обіцянку перед гравцями

Капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков повідомив, що керівництво клубу виконало обіцянки і погасило частину боргів перед футболістами напередодні матчу Ліги Європи проти «Арсеналу».

Про це він повідомив ефірі телеканалу «Футбол 1».

«Ситуація з боргами покращилася. Те, що президент обіцяв, він виконав.

Уже вчора команда була в гарному настрої. Думаю, це нам додасть позитивних сил», - заявив Чеснаков.

Раніше повідомлялося, що разом з «Ворсклою» в Лондон на матч з «Арсеналом» полетіли не тільки представники клубу і преса, а й чиновники облдержадміністрації.

Матч «Арсеналу» і «Ворскли» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зустріч також відвідають головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також її лідер Андрій Ярмоленко.