У Запоріжжі в 22-річному віці раптово помер найперспективніший український важкоатлет
Обставини смерті Кирила Пирогова наразі невідомі
Шокуюча звістка надійшла від Федерації важкої атлетики Запорізької області. 12 листопада 2020 року в 22-річному раптово пішов з життя, можливо, найталановитіший важкоатлет України Кирило Пирогов.
У юному віці спортсмен мав серйозні досягнення – був чемпіоном та рекордсменом Європи серед молоді, потрапляв до топ-3 найкращих важкоатлетів континенту, неодноразово ставав чемпіоном та рекордсменом України.
Торік Кирило виграв ліцензійний турнір у Великобританії і мав сподівання потрапити на Олімпійські Ігри.
«Главком» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.