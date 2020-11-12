У Запоріжжі в 22-річному віці раптово помер найперспективніший український важкоатлет

Обставини смерті Кирила Пирогова наразі невідомі

Шокуюча звістка надійшла від Федерації важкої атлетики Запорізької області. 12 листопада 2020 року в 22-річному раптово пішов з життя, можливо, найталановитіший важкоатлет України Кирило Пирогов.

У юному віці спортсмен мав серйозні досягнення – був чемпіоном та рекордсменом Європи серед молоді, потрапляв до топ-3 найкращих важкоатлетів континенту, неодноразово ставав чемпіоном та рекордсменом України.

Торік Кирило виграв ліцензійний турнір у Великобританії і мав сподівання потрапити на Олімпійські Ігри.

Кирило Пирогов мріяв поїхати на Олімпіаду в Токіо

«Главком» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.