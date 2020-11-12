  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі в 22-річному віці раптово помер найперспективніший український важкоатлет

    • Розсилка
    Кирило Пирогов був рекордсменом Європи серед молоді - У Запоріжжі в 22-річному віці раптово помер найперспективніший український важкоатлет
    Кирило Пирогов був рекордсменом Європи серед молоді
    Світлина - Фейсбук Кирила Пирогова

    Обставини смерті Кирила Пирогова наразі невідомі

    Шокуюча звістка надійшла від Федерації важкої атлетики Запорізької області. 12 листопада 2020 року в 22-річному раптово пішов з життя, можливо, найталановитіший важкоатлет України Кирило Пирогов.

    У юному віці спортсмен мав серйозні досягнення – був чемпіоном та рекордсменом Європи серед молоді, потрапляв до топ-3 найкращих важкоатлетів континенту, неодноразово ставав чемпіоном та рекордсменом України.

    Торік Кирило виграв ліцензійний турнір у Великобританії і мав сподівання потрапити на Олімпійські Ігри.

    pirogov
    Кирило Пирогов мріяв поїхати на Олімпіаду в Токіо

    «Главком» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.

     Читайте також: Післядопінгова ера. Збірна України з важкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу
    Теги: Збірна України смерть важка атлетика Кирило Пирогов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies