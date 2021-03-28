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    Уайт брутально нокаутував Повєткіна і відправив росіянина на пенсію (фото)

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    Ділліан Уайт став тимчасовим чемпіоном світу - Уайт брутально нокаутував Повєткіна і відправив росіянина на пенсію (фото)
    Ділліан Уайт став тимчасовим чемпіоном світу
    Фото з відкритих джерел

    Реванш британця в бою за титул тимчасового чемпіона WBC завершився його переконливою

    У Гібралтарі на великому турнірі з боксу британець Ділліан Уайт взяв переконливий реванш у росіянина Олександра Повєткіна за поразку минулого року. Бій завершився в четвертому раунді, а пояс тимчасового чемпіона за версією WBC в надважкій вазі перейшов до Уайта.

    origin_cc5461b3Олександр Повєткін пропустив важкий удар вже в першому раунді. Фото Twitter

    Вже в першому раунді Повєткін пропустив потужний удар і почав хитатися. Уайт пішов добивати суперника, але тому вдалося дотриматися до перерви. Втім, Вітязь так і не зміг остаточно відновитися. Ще кілька раундів він намагався триматися без сподівань на контратаки. В четвертому раунді кілька ударів Ділліана знову перетворили його на маятник, а в кінцівці Уайт відправив росіянина у важкий нокаут.

    «Гадаю, це його останній бій», – написав промоутер Повєткіна Андрій Рябинський.

    8_01Час росіянина в боксі вичерпався. Фото Matchroom Boxing

    На рахунку 41-річного Повєткіна 40 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав три поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 28 перемог при двох поразках в 30 боях на професійному рингу.

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    Теги: Олександр Повєткін WBC
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