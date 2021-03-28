Уайт брутально нокаутував Повєткіна і відправив росіянина на пенсію (фото)

Реванш британця в бою за титул тимчасового чемпіона WBC завершився його переконливою

У Гібралтарі на великому турнірі з боксу британець Ділліан Уайт взяв переконливий реванш у росіянина Олександра Повєткіна за поразку минулого року. Бій завершився в четвертому раунді, а пояс тимчасового чемпіона за версією WBC в надважкій вазі перейшов до Уайта.

Олександр Повєткін пропустив важкий удар вже в першому раунді. Фото Twitter

Вже в першому раунді Повєткін пропустив потужний удар і почав хитатися. Уайт пішов добивати суперника, але тому вдалося дотриматися до перерви. Втім, Вітязь так і не зміг остаточно відновитися. Ще кілька раундів він намагався триматися без сподівань на контратаки. В четвертому раунді кілька ударів Ділліана знову перетворили його на маятник, а в кінцівці Уайт відправив росіянина у важкий нокаут.

«Гадаю, це його останній бій», – написав промоутер Повєткіна Андрій Рябинський.

Час росіянина в боксі вичерпався. Фото Matchroom Boxing

На рахунку 41-річного Повєткіна 40 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав три поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 28 перемог при двох поразках в 30 боях на професійному рингу.