Шевченко задоволений грою з Бахрейном, у якій ледве не поступився

Для збірної України, на думку тренера, у цьому матчі результат був неважливий

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував товариську гру з Бахрейном, в якій наша команда врятувалася на останніх хвилинах. В компенсований час рахунок зрівняв Віктор Циганков.

«Хочу подякувати глядачам за підтримку, нам було дуже приємно грати, — розпочав спілкування зі ЗМІ Андрій Шевченко. — Для нас було важливо отримати інформацію, в якому стані перебувають наразі гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як вони відновлюються. Я розглядаю гру як підготовку до Євро. Команда була під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи.

Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка.

Ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми зберемося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу, а потім — до третього».

28 травня до національної команди приєднаються Руслан Малиновський, який став найкращим асистентом чемпіонату Італії, та «бельгійці» Богдан Михайличенко, Роман Яремчук, Едуард Соболь.