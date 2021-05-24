  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко задоволений грою з Бахрейном, у якій ледве не поступився

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко розпустив команду на кілька днів - Шевченко задоволений грою з Бахрейном, у якій ледве не поступився
    Андрій Шевченко розпустив команду на кілька днів
    Фото УАФ

    Для збірної України, на думку тренера, у цьому матчі результат був неважливий

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував товариську гру з Бахрейном, в якій наша команда врятувалася на останніх хвилинах. В компенсований час рахунок зрівняв Віктор Циганков.

    «Хочу подякувати глядачам за підтримку, нам було дуже приємно грати, — розпочав спілкування зі ЗМІ Андрій Шевченко. — Для нас було важливо отримати інформацію, в якому стані перебувають наразі гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як вони відновлюються. Я розглядаю гру як підготовку до Євро. Команда була під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи.

    Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка.

    Ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми зберемося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу, а потім — до третього».

    28 травня до національної команди приєднаються Руслан Малиновський, який став найкращим асистентом чемпіонату Італії, та «бельгійці» Богдан Михайличенко, Роман Яремчук, Едуард Соболь.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко задоволений грою з Бахрейном, у якій ледве не поступився