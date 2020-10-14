Ліга націй: Німеччина поступалася 0:2, але врятувалася в поєдинку зі Швейцарією (відео)



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Українці після чотирьох турів реально претендують на перемогу в групі

Збірна України несподівано з рангу аутсайдера переросла в ранг одного із фаворитів групи 4 елітного дивізіону Ліги націй. Це стало можливим після перемоги українців у домашньому матчі над іспанцями і домашньої нічиєї німців у зустрічі зі швейцарцями. Причому Бундесманшафт врятувався, поступаючись по ходу зустрічі 0:2.

Німеччина – Швейцарія – 3:3

Голи: 0:1 – Маріо Ґаврановіч (5). 0:2 – Ремо Фройлер (26). 1:2 – Тімо Вернер (28). 2:2 – Кай Гаверц (55). 2:3 – Маріо Ґаврановіч (57). 3:3 – Серж Ґнабрі (60)

Становище команд у групі 4: Іспанія – 7, Німеччина – 6, Україна – 6, Швейцарія – 2

Наступні матчі нашої групи будуть зіграні 14 листопада. Збірна України зустрічається на виїзді з Німеччиною. Швейцарія приймає Іспанію.

Також у вівторок, 13 жовтня, відбулося два поєдинки Ліги С і три гри Ліги D. Головною сенсацією стала перша в цьому турнірі поразка збірної Чорногорії, яка поступилася вдома Люксембургу. Гравець київського «Динамо» Жерсон Родріґес провів у складі переможців усі 90 хвилин.

Ліга С

Азербайджан – Кіпр – 0:0

Чорногорія – Люксембург – 1:2

Голи: 1:0 – Іґор Івановіч (34). 1:1 – Едвін Муратовіч (42). 1:2 – Данель Сінані (86)

Становище команд у групі 1: Люксембург – 9, Чорногорія – 9, Азербайджан – 4, Кіпр – 1

Ліга D

Латвія – Мальта – 0:1

Гол: 0:1 – Стів Борґ (90+7)

Фарери – Андорра – 2:0

Голи: 1:0 – Клемінт Ольсен (19). 2:0 – Клемінт Ольсен (33)

Становище команд у групі 1: Фарери – 10, Мальта – 5, Латвія – 3, Андорра – 2

Ліхтенштейн – Сан-Марино – 0:0

Становище команд у групі 2: Ґібралтар – 6, Ліхтенштейн – 4, Сан-Марино – 1

Сьогодні, 14 жовтня, відбудуться матчі у решті трьох груп Ліг А і С, а також зустрічі усіх чотирьох квартетів Ліги В. Особливо цікавими мають бути поєдинки фіналістів останнього мундіалю Хорватії і Франції, а також зустріч Італія – Нідерланди. Ці матчі розпочинаються о 21:45 за київським часом.