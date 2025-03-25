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Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону
Сумарно Джима виходила на стрільбище 62 рази
фото: Дмитро Євенко

Зі 380 пострілів Юлії 355 були влучними

Сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону офіційно завершився. Загалом у сезоні відбулось дев'ять етапів серії, за підсумком яких дві українські біатлоністки увійшли у топ-5 за влучністю стрільби в особистих гонках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На усіх етапах Кубку світу у сезоні 2024/25, серед інших, Україну представляли Юлія Джима та Христина Дмитренко. Лідерка збірної України Джима змагалась у 23 особистих гонках, в яких дев'ять разів показала «чисту» стрільбу, тоді як Дмитренко взяла участь у 20 стартах, три з яких завершила з «нулем».

Сумарно Джима виходила на стрільбище 62 рази: зі 380 пострілів Юлії 355 були прицільними – 93.42% влучності, що є найкращим результатом сезону серед усіх біатлоністок. Меншої кількості промахів українка припустилась на «лежці» – 10, а на «стійці» – 15.

Дмитренко, яка у сезоні 52 рази виходила на вогневі рубежі, показала відсоток влучності 91.56% – зі 320 пострілів закрила 293 мішені та посіла п'яте місце у рейтингу найкращих снайперок. Причому більше закритих мішеней у Христини на «стійках» — 149 зі 160, коли на вогневих рубежах лежачи українка хибила 16 разів.

Найкращі снайперки Кубка світу у сезоні 2024/25: топ-5

  1. Юлія Джима (Україна) – 93.42% влучень (355/380, 23 гонки)
  2. Суві Мінккенен (Фінляндія) – 92.50% (370/400, 24 гонки)
  3. Франциска Пройсс (Німеччина) – 92.14% (387/420, 25 гонок)
  4. Лу Жанмонно (Франція) – 91.67% (385/420, 25 гонок)
  5. Христина Дмитренко (Україна) – 91.56% (293/320, 20 гонок)

Серед спортсменок, що пробігли понад 50% гонок

Обидві українки свої найкращі результати на Кубку світу у сезоні 2024/25 продемонстрували на етапі у французькому Ансі: топрезультатом Юлії стало четверте місце у спринті, а Христини – 17-те місце в індивідуальній гонці. Причому для Дмитренко це результат став найкращим у кар'єрі на рівні Кубка світу.

За підсумком сезону Юлія Джима посіла 17-те місце у загальному заліку Кубка світу, а Христина Дмитренко стала 32-ю.

Нагадаємо, збірна України з біатлону отримала 10 ліцензій на участь в Олімпійських іграх 2026 року, що відбудуться в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо (Італія).

Теги: Юлія Джима Христина Дмитренко біатлон

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