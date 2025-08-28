УЄФА змінила час початку фіналів Ліги чемпіонів

Фінали Ліги чемпіонів розпочинатимуться на три години раніше

УЄФА повідомила, що з цього сезону вирішальні матчі турніру починаються о 18:00 за центральноєвропейським часом (19:00 за київським часом). Про це інформує «Главком».

Раніше фінали Ліги чемпіонів традиційно розпочиналися о 22:00 за київським часом.

«Це рішення покликане покращити загальне враження вболівальників, команд та приймаючих міст від ігрового дня за рахунок оптимізації логістики та операцій, забезпечуючи при цьому низку відчутних переваг. Наша мета – зробити ігровий день по-справжньому приємним для всіх, хто хоче долучитися до цього видовища, та створити затишну атмосферу, яка дозволить сім'ям та дітям з легкістю відвідати найбільший та найважливіший матч клубного сезону», – йдеться у заяві УЄФА.

Для вболівальників, які приїхали з інших міст, рішення УЄФА означатиме покращення доступу до громадського транспорту і безпечніше та зручніше повернення зі стадіону. Для міст-організаторів це підвищить позитивний економічний ефект від заходу.

Новий час початку трансляції також сприятиме створенню більш доступного графіку трансляцій, що допоможе фіналу охопити ще ширшу телевізійну та цифрову аудиторію по всьому світу – особлива увага приділяється залученню молодих глядачів.

Нагадаємо, УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків. Раніше для визначення того, хто буде господарем матчів плей-оф, проводилося жеребкування.

Тепер господарі та гості будуть визначатися залежно від місць, зайнятих клубами на загальному етапі єврокубку. Та команда з пари, яка виявилася вищою за підсумком загального етапу, проведе матч-відповідь плей-оф вдома. Зміни торкнуться всіх трьох єврокубків.

При цьому позиція «посіву» передається команді, яка перемогла, якщо вона обіграє клуб, який посів більш високе місце на загальному етапі.

Наприклад, у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів зустрічалися «Арсенал», який посів третє місце на загальному етапі, та «Реал», який став 11-м. Якби «Реал» переміг, місце проведення матчів півфіналу визначалося б так, ніби мадридський клуб посів третє місце на загальному етапі.

УЄФА запроваджує цю зміну для того, щоб позиція на загальному етапі єврокубків мала більше значення.