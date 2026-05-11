Тренера, який міг очолити збірну України, офіційно звільнили з клубу

Йовічевич не працює у «Відзеві» з березня

Польський «Відзев» офіційно припинив співпрацю з екснаставником команди Ігорем Йовічевичем та його тренерським штабом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Польський клуб розірвав контракти з хорватом та його асистентами Юрієм Беньо, Андрієм Ханасом та Хав’єром Лобо за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, ще у березні «Відзев» звільнив Ігора Йовічевича з посади головного тренера. Хорват очолював команду з жовтня 2025 року. Його наступником став серб Александар Вукович.

«Відзев» йде на 13-му місці у турнірній таблиці польської Екстракляси.

Поряд з цим була інформація, що Українська асоціація футболу (УАФ) розглядала можливість призначення Ігоря Йовічевича головним тренером збірної України.

Йовічевич раніше очолював в Україні «Карпати», «Дніпро-1» та «Шахтар». За інформацією джерела, контакти між сторонами дійсно були, але перемовини не дійшли до фінальної стадії. Однією з причин стали юридичні питання, пов’язані з попереднім місцем роботи Йовічевича у польському «Відзеві».

Також свою роль зіграли й фінансові очікування Йовічевича. УАФ не запропонувала хорвату умови, співставні з тими, які мав Сергій Ребров.

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.