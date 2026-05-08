Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках
«Шахтар» цього сезону набрав найбільше очок в єврокубках серед українських клубів
фото: REUTERS

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна залишилася на 23-му місці

Україна завершила єврокубковий сезон з найкращим результатом набраних очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА за 10 років. Про це повідомляє «Главком».

Скільки очок набрали українські клуби?

Єдиний представник України на стадії півфіналів єврокубків «Шахтар» завершив свою участь в Лізі конференцій, поступившись за підсумками двох матчів англійському «Крістал Пелас».

Таким чином «Шахтар» не зміг додати балів до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попри це єврокубкова кампанія «гірників» та інших клубів УПЛ принесла Україні в загальному 8.312 очок. Цей результат є найкращим для України за останні 10 років. У сезоні 2015/16 вітчизняні клуби набрали 9.800 очок, а після цього найкращим результатом були 8 балів у сезоні 2017/18.

Скільки балів набрали українські клуби цього сезону в єврокубках:

  • «Шахтар» – 6.0625;
  • «Динамо» – 1.75;
  • «Полісся» – 0.5;
  • «Олександрія» – 0.00.

У порівнянні зі стартом сезону змін для України не відбулася – 23-тя позиція була на старті, такою і залишилася.

Загалом у таблиці коефіцієнтів після матчів-відповідей єврокубків у півфіналах не відбулося жодної зміни позицій в топ-10. Очолює рейтинг Англія, яка матиме трьох представників у фіналах та 118.964 очки.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

  • 1. Англія – 117.964 бала (3/9 клубів)
  • 2. Італія – 99.946 (0/7)
  • 3. Іспанія – 97.046 (1/8)
  • 4. Німеччина – 92.902 (1/7)
  • 5. Франція – 83.355 (1/7)
  • 6. Португалія – 73.166 (0/5)
  • 7. Нідерланди – 67.929 (0/6)
  • 8. Бельгія – 62.250 (0/5)
  • 9. Туреччина – 51.875 (0/5)
  • 10. Чехія – 48.525 (0/5)
  • ...
  • 21. Ізраїль – 27.500 (0/4)
  • 22. Угорщина – 27.187 (0/4)
  • 23. Україна – 25.912 (0/4)
  • 24. Сербія – 25.750 (0/4)
  • 25. Румунія – 25.750 (0/4)

Україна в єврокубках на наступні сезони

Країни на 23-29 позиціях у таблиці коефіцієнтів зберігають представництво з чотирьох клубів у єврокубках.

У сезоні 2026/27 заявка України найімовірніше буде такою:

  • чемпіон УПЛ – основний етап Ліги чемпіонів;
  • переможець Кубка України – перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи;
  • друге, третє або четверте місця УПЛ – другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

У сезоні 2027/28 Україна матиме право заявляти:

  • чемпіона – у перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;
  • віцечемпіона або переможця Кубка – у перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи;
  • друге і третє (або третє і четверте) місця УПЛ – у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій зіграють англійський «Крістал Пелас» та іспанський «Райо Вальєкано». Фінал відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Ліга Європи Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донеччани наблизилися до виходу до півфіналу третього за престижністю клубного турніру Європи
«Шахтар» переміг АЗ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
9 квiтня, 23:59
Фермін Лопес входить в довготривалі плани «Барси»
«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ
9 квiтня, 17:26
Лучано Спаллетті продовжить тренувати «Стару синьйору»
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
10 квiтня, 16:33
Сергій Ребров на порозі відставки з містка «синьо-жовтих»
Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер
14 квiтня, 17:57
У попередній зустрічі команд «Шахтар» втратив очки, зігравши з «Поліссям» у безгольову нічию
«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ
20 квiтня, 20:16
До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
21 квiтня, 16:00
Ламін Ямаль отримав пошкодження в матчі Ла Ліги
Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
23 квiтня, 13:14
Джанлука Престіанні не ображав Вінісіуса Жуніора на расистському ґрунті
Расизму не було. УЄФА покарала Престіанні з «Бенфіки» за образи Вінісіуса
24 квiтня, 18:56
«Гірники» вийдуть в прогнозованому кадровому поєднанні
«Шахтар» оголосив склад на півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
30 квiтня, 21:00

Новини

World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3
Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3
Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках
Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги

Новини

Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua