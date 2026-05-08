Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках

«Шахтар» цього сезону набрав найбільше очок в єврокубках серед українських клубів

У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна залишилася на 23-му місці

Україна завершила єврокубковий сезон з найкращим результатом набраних очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА за 10 років. Про це повідомляє «Главком».

Скільки очок набрали українські клуби?

Єдиний представник України на стадії півфіналів єврокубків «Шахтар» завершив свою участь в Лізі конференцій, поступившись за підсумками двох матчів англійському «Крістал Пелас».

Таким чином «Шахтар» не зміг додати балів до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попри це єврокубкова кампанія «гірників» та інших клубів УПЛ принесла Україні в загальному 8.312 очок. Цей результат є найкращим для України за останні 10 років. У сезоні 2015/16 вітчизняні клуби набрали 9.800 очок, а після цього найкращим результатом були 8 балів у сезоні 2017/18.

Скільки балів набрали українські клуби цього сезону в єврокубках:

«Шахтар» – 6.0625;

«Динамо» – 1.75;

«Полісся» – 0.5;

«Олександрія» – 0.00.

У порівнянні зі стартом сезону змін для України не відбулася – 23-тя позиція була на старті, такою і залишилася.

Загалом у таблиці коефіцієнтів після матчів-відповідей єврокубків у півфіналах не відбулося жодної зміни позицій в топ-10. Очолює рейтинг Англія, яка матиме трьох представників у фіналах та 118.964 очки.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 117.964 бала (3/9 клубів)

2. Італія – 99.946 (0/7)

3. Іспанія – 97.046 (1/8)

4. Німеччина – 92.902 (1/7)

5. Франція – 83.355 (1/7)

6. Португалія – 73.166 (0/5)

7. Нідерланди – 67.929 (0/6)

8. Бельгія – 62.250 (0/5)

9. Туреччина – 51.875 (0/5)

10. Чехія – 48.525 (0/5)

...

21. Ізраїль – 27.500 (0/4)

22. Угорщина – 27.187 (0/4)

23. Україна – 25.912 (0/4)

24. Сербія – 25.750 (0/4)

25. Румунія – 25.750 (0/4)

Україна в єврокубках на наступні сезони

Країни на 23-29 позиціях у таблиці коефіцієнтів зберігають представництво з чотирьох клубів у єврокубках.

У сезоні 2026/27 заявка України найімовірніше буде такою:

чемпіон УПЛ – основний етап Ліги чемпіонів;

переможець Кубка України – перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи;

друге, третє або четверте місця УПЛ – другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

У сезоні 2027/28 Україна матиме право заявляти:

чемпіона – у перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;

віцечемпіона або переможця Кубка – у перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи;

друге і третє (або третє і четверте) місця УПЛ – у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій зіграють англійський «Крістал Пелас» та іспанський «Райо Вальєкано». Фінал відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00.