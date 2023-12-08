Допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024: Україна відреагувала
Бідний не виключив можливість бойкоту українською стороною літніх Ігор у Парижі
Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити «нейтральним» росіянам та білорусам взяти участь в літніх Олімпійських іграх-2024. Відповідна заява вийшла на сторінках міністерства в соцмережах.
«Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Що ще має зробити Росія, кого ще має вбити, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?» – написав він.
Бідний не виключив можливість бойкоту українською стороною літніх Ігор у Парижі. За словами Бідного, рішення щодо участі збірної будуть ухвалювати після консультацій з представниками спорту та політичним керівництвом країни.
«Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатися за фейковою нейтральністю – безвідповідальне. Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором «нейтральності». Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям», – каже Бідний.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.
Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.
Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.
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