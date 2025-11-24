Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної
Лень відмовився грати за збірну України

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до першого ігрового вікна першого етапу кваліфікації чемпіонату світу

Центрові Дмитро Скапінцев та Олексій Лень проігнорували виклики до складу збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України розпочала підготовку до першого ігрового вікна першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Національна команда зібралася в Ризі, Латвія, де провела два тренування у неділю, 23 листопада, та матиме ще два тренування в понеділок.

24 листопада до команди приєднаються розігруючий Олександр Ковляр, форвард Артем Ковальов та центровий Артем Пустовий, які в неділю зіграли матчі в складах своїх клубів.

До складу національної команди на майбутні зустрічі проти Грузії (27 листопада) та Данії (30 листопада) увійшли 12 гравців: Михайло Бублик, Єгор Сушкін, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, В’ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Андрій Войналович, Артем Пустовий, Ілля Тиртишник, Артем Ковальов, Олександр Ковляр.

Через травми національній команді в майбутніх матчах не допоможуть захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон. 

Виїзний матч Грузія – Україна відбудеться 27 листопада о 19:00. Проти датської збірної команда Айнарса Багатскіса зіграє 30 листопада на Xiaomi Arena в Ризі також о 19:00.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Олексій Лень Дмитро Скапинцев баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проголосувати за Міріам Уро-Ніле можна на сайті ФІБА
Уро-Ніле претендує на звання найкращої гравчині першого вікна кваліфікації Євробаскету
20 листопада, 07:28
Михайлюк зіграв 29 хвилин, набрав 10 очок, віддав 3 передачі, поставив 1 блок
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
17 листопада, 13:23
Ковляр набрав 5 очок, зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку
13 листопада, 14:40
Катерина Коваль провела на майданчику 22 хвилини, набрала 12 очок, зробила 14 підбирань
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
10 листопада, 12:28
Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA
7 листопада, 10:27
Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
5 листопада, 16:38
Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку
5 листопада, 10:41
Андрій Агафонов у своєму заключному матчі кар'єри набрав 11 очок
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
4 листопада, 15:37

Новини

Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку
Сайт Федерації баскетболу України припинив роботу через кібератаку
Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної
Двоє українських баскетболістів проігнорували виклик до складу національної збірної
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
Стала відома дата дебюту Амосова у UFC
В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу
В Ужгороді розпочався збір жіночої збірної України з футзалу
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
«Титул для батька, який в ЗСУ». Олійникова увійшла до топ-100 рейтингу WTA
«Титул для батька, який в ЗСУ». Олійникова увійшла до топ-100 рейтингу WTA

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua