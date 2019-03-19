109 штрафних хвилин на двох: «Донбас» виграв у «Барса» четвертий матч півфінальної серії (відео)



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На цей раз «Донбас» виявився сильнішим за білоцерківців Українська хокейна ліга

Суперники влаштували чергову агресивну рубки. На цей раз - на користь донеччан

У Білій Церкві відбувся четвертий матч півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги, в якому зустрічалися місцевий «Білий Барс» і «Донбас».

Донеччани, поступившись у попередньому матчі на фінальних секундах, відразу ж пішли в атаку. На 11-й хвилині рахунок відкрив Володимир Романенко, зблизька перегравши Кирила Кучера. Однак через 7 хвилин цифри на табло стали рівними, і знову завдяки Володимиру Романенку - той підставив ключку під кидок Владислава Куцевича, відправивши шайбу в свої ворота.

На початку другого періоду донеччани вийшли вперед після голу Тиґрана Манукяна. Після цього пристрасті на льоду закипіли, і лави штрафників не встигли спорожніти. Сумарно, за 15 хвилин команди заробили 14 малих, один великий, 2 дисциплінарних і 2 дисциплінарних до кінця гри штрафи. За цей час «Донбас» і «Білий Барс» обмінялися голами: спочатку Тиґран Манукян оформив дубль, після чого Денис Бородай скоротив відставання своєї команди.

На перших хвилинах третього періоду на шайбу Дмитра Ігнатенка «барси» відповіли точним кидком Павла Тарана. Мінімальна перевага гостей збереглася до фінальної сирени - незважаючи на можливість зіграти в форматі 6х4 на останніх секундах, зрівняти рахунок «барсам» не вдалося.

«Білий Барс» (Біла Церква) - «Донбас» (Донецьк) - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 - Володимир Романенко (Коренчук, Лялька - більш.), 10:17. 1:1 - Куцевич - більш., 17:15. 1:2 - Манукян (Ігнатенко, Захаров), 22:01. 1:3 - Манукян (Гончаров, Захаров - більш.), 28:20. 2:3 - Бородай (Ружников, Панченко), 32:37. 2:4 - Дмитро Ігнатенко (Захаров, Костиков), 41:18. 3:4 - Павло Таран (Куцевич - більш.), 42:08

«Білий Барс»: Кучер; Васильєв - Таран (к), Логачов - Ядловський, Гребеник - Грицюк, Гриценко; Панов - Куцевич - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Дурдиєв - Качан - Арабов, Ромахін

«Донбас»: Дяченко; Сильницький - Володимир Романенко, Дмитро Ігнатенко - Гончаров, Жовнір - Григор'єв, Александров - Мартинюк; Лялька - Мазур - Коренчук, Манукян - Віктор Захаров (к) - Костиков, Пуголовкін - Карпенко - Никифоров, Мостовий - Воронін - Денискін

Шестиразовий чемпіон України повів у серії 3:1. Наступний матч «Донбас» і «Білий Барс» зіграють в Дружківці 22 березня. Початок поєдинку о 18:30.

Джерело: Українська хокейна ліга