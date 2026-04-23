Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
«Сокіл» є беззаперечним лідером національного чемпіонату
фото: ХК «Сокіл»

«Сокіл» наразі розглядає кілька варіантів для підвищення рівня команди

Київський хокейний клуб «Сокіл», який за підсумками сезону 2025/26 став шістнадцятикратним чемпіоном України, серйозно розглядає можливість виступів в іноземних чемпіонатах наступного сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ХК «Сокіл». 

Потенційні варіанти для «Сокола»

Найбільш пріоритетними для керівництва клубу є чемпіонати Польщі, Румунії або другий дивізіон Словаччини. Основною причиною такої ініціативи є потреба у вищому рівні конкуренції, що важливо для розвитку гравців національної збірної України та успішних виступів на міжнародній арені, зокрема в Континентальному кубку.

Попри оновлений рекорд за кількістю перемог у внутрішньому чемпіонаті, досвід виступів «Сокола» у європейських турнірах продемонстрував брак ігрової практики проти сильних опонентів. Наприклад, у нещодавніх розіграшах Континентального кубка кияни зазнали поразок від команд із Хорватії, Словенії та Італії. Додатковим стимулом для пошуку закордонних майданчиків став успішний приклад «Київ Кепіталз», які в сезоні 2025/26 вдало дебютували в Балтійській лізі, посівши четверте місце та вийшовши до плейоф. Хоча «Сокіл» не розглядає участь у Балтійській лізі, приклад конкурентів підтвердив життєздатність моделі виступів за межами України.

Що потрібно для участі в іншому чемпіонаті?

Реалізація амбітних планів безпосередньо залежить від фінансового та організаційного забезпечення. За словами керівника клубу В’ячеслава Лецкана, участь у чемпіонаті Румунії потребуватиме річного бюджету в межах 600-700 тисяч євро, тоді як польська ліга є дорожчою – від 1 мільйона євро на сезон. Крім фінансів, для збереження конкурентоспроможності в європейських лігах клуб планує суттєво підсилити склад, залучивши 5-6 іноземних легіонерів. Остаточне рішення буде прийнято після завершення Чемпіонату світу за участі збірної України та узгодження всіх нюансів із Федерацією хокею України.

Водночас «Сокіл» не планує повністю відмовлятися від внутрішніх змагань і сподівається на стабілізацію національної ліги. Керівництво киян висловлює сподівання, що в новому сезоні чемпіонату України зможуть стартувати щонайменше шість команд із рівним рівнем конкуренції. Зокрема, розглядаються перспективи повернення до змагань херсонського «Дніпра», створення колективу в Богуславі та стабілізація ситуації в одеському «Штормі». 

Теги: ХК Сокіл хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон
Олімпійська призерка з веслування Лузан озвучила головну ціль на сезон
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях
Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua