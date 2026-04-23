Чемпіон України з хокею планує виступати в іноземних першостях

«Сокіл» наразі розглядає кілька варіантів для підвищення рівня команди

Київський хокейний клуб «Сокіл», який за підсумками сезону 2025/26 став шістнадцятикратним чемпіоном України, серйозно розглядає можливість виступів в іноземних чемпіонатах наступного сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ХК «Сокіл».

Потенційні варіанти для «Сокола»

Найбільш пріоритетними для керівництва клубу є чемпіонати Польщі, Румунії або другий дивізіон Словаччини. Основною причиною такої ініціативи є потреба у вищому рівні конкуренції, що важливо для розвитку гравців національної збірної України та успішних виступів на міжнародній арені, зокрема в Континентальному кубку.

Попри оновлений рекорд за кількістю перемог у внутрішньому чемпіонаті, досвід виступів «Сокола» у європейських турнірах продемонстрував брак ігрової практики проти сильних опонентів. Наприклад, у нещодавніх розіграшах Континентального кубка кияни зазнали поразок від команд із Хорватії, Словенії та Італії. Додатковим стимулом для пошуку закордонних майданчиків став успішний приклад «Київ Кепіталз», які в сезоні 2025/26 вдало дебютували в Балтійській лізі, посівши четверте місце та вийшовши до плейоф. Хоча «Сокіл» не розглядає участь у Балтійській лізі, приклад конкурентів підтвердив життєздатність моделі виступів за межами України.

Що потрібно для участі в іншому чемпіонаті?

Реалізація амбітних планів безпосередньо залежить від фінансового та організаційного забезпечення. За словами керівника клубу В’ячеслава Лецкана, участь у чемпіонаті Румунії потребуватиме річного бюджету в межах 600-700 тисяч євро, тоді як польська ліга є дорожчою – від 1 мільйона євро на сезон. Крім фінансів, для збереження конкурентоспроможності в європейських лігах клуб планує суттєво підсилити склад, залучивши 5-6 іноземних легіонерів. Остаточне рішення буде прийнято після завершення Чемпіонату світу за участі збірної України та узгодження всіх нюансів із Федерацією хокею України.

Водночас «Сокіл» не планує повністю відмовлятися від внутрішніх змагань і сподівається на стабілізацію національної ліги. Керівництво киян висловлює сподівання, що в новому сезоні чемпіонату України зможуть стартувати щонайменше шість команд із рівним рівнем конкуренції. Зокрема, розглядаються перспективи повернення до змагань херсонського «Дніпра», створення колективу в Богуславі та стабілізація ситуації в одеському «Штормі».

