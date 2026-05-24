«Повинні роботи крок нагору». Капітан «Полісся» оцінив бронзові медалі Прем'єр-ліги

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Півзахисник прагне продовжувати прогрес із командою

Капітан житомирського «Полісся» Руслан Бабенко підбив підсумки «бронзового» сезону 2025/26 української Прем'єр-ліги в розмові з кореспондентом «Главкома».

За словами хавбека, «поліські вовки» не відчули впродовж кампанії переломного моменту, після якого усвідомили можливість фінішу в чільній трійці. Більше того, Бабенко згадав важкий старт житомирян. На його думку, після п'яти турів складно було сподіватися на медалі.

«Однак, команда проявила характер і повернулась в медальні перегони. Хочу сказати, що фініш також видався складним. У завершальних трьох турах проти нас суперники викладалися наповну. Ви ж бачили, як сьогодні бився «Рух». «Бронзою» задоволений, але наступного сезону повинні зробити черговий крок нагору», – заявив Бабенко.

Перші в історії нагороди «Полісся» здобуло в третій сезон виступів у Прем'єр-лізі. Досі найкращим результатом житомирян було четверте місце. Його «поліські вовки» посіли торік.

Реклама. 21+ Бронзовий сезон для «Полісся» – це історія про команду, яка цього року нав’язала боротьбу грандам УПЛ і перетворила Житомир на одну з найгарячіших футбольних точок сезону. Разом із GGBET – офіційним спонсором клубу, який підтримує «вовків» у полюванні за новими перемогами, клуб вийшов до єврокубків.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.