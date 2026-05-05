Йовічевич міг очолити збірну України, але його переговори з УАФ зірвалися – джерело

Ігор Йовічевич претендував на посаду головного тренера збірної України
Екстренер «Шахтаря» хотів зарплату як у Сергія Реброва

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядала можливість призначення Ігоря Йовічевича головним тренером збірної України, однак через певні причини угоду так і не уклали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

Чому УАФ і Йовічевич не домовились

Ігор Йовічевич раніше очолював в Україні «Карпати», «Дніпро-1» та «Шахтар». Останнім місцем роботи хорвата був польський клуб «Відзев», звідки його звільнили у березні 2026 року через незадовільні результати – команда опинилася в зоні вильоту.

За інформацією джерела, контакти між сторонами дійсно були, але перемовини не дійшли до фінальної стадії. Однією з причин стали юридичні питання, пов’язані з попереднім місцем роботи Йовічевича у польському «Відзеві».

Також свою роль зіграли й фінансові очікування Йовічевича. УАФ не запропонувала хорвату умови, співставні з тими, які мав Сергій Ребров.

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

