Йовічевич міг очолити збірну України, але його переговори з УАФ зірвалися – джерело
Екстренер «Шахтаря» хотів зарплату як у Сергія Реброва
Українська асоціація футболу (УАФ) розглядала можливість призначення Ігоря Йовічевича головним тренером збірної України, однак через певні причини угоду так і не уклали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віктора Вацка.
Чому УАФ і Йовічевич не домовились
Ігор Йовічевич раніше очолював в Україні «Карпати», «Дніпро-1» та «Шахтар». Останнім місцем роботи хорвата був польський клуб «Відзев», звідки його звільнили у березні 2026 року через незадовільні результати – команда опинилася в зоні вильоту.
За інформацією джерела, контакти між сторонами дійсно були, але перемовини не дійшли до фінальної стадії. Однією з причин стали юридичні питання, пов’язані з попереднім місцем роботи Йовічевича у польському «Відзеві».
Також свою роль зіграли й фінансові очікування Йовічевича. УАФ не запропонувала хорвату умови, співставні з тими, які мав Сергій Ребров.
Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.
«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.
«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).
У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
Коментарі — 0