Тренер переможця Ліги конференцій може опинитися в Бундеслізі

Святослав Василик
Святослав Василик
Олівер Гласнер отримав пропозицію від німецького «Байєра»
фото: ФК Крістал Пелас
Контракт Олівера Гласнера з «Крістал Пелас» спливає влітку

Німецький «Байєр» зробив пропозицію наставнику «Крістал Пелас» Оліверу Гласнеру щодо переходу на посаду головного тренера «фармацевтів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.

Як інформує джерело, «Байєр» шукає заміну для нинішнього наставника Каспера Юльманна. Раніше повідомлялося, що «фармацевти» розглядають пріоритетним кандидатом Феліпе Луїса, але також мають ще кілька варіантів у шорт-листі. Серед них і Олівер Гласнер.

51-річний австрієць очолює «орлів» із лютого 2024 року. Його нинішній контракт спливає 30 червня. Раніше повідомлялося, що у переході Олівера зацікавлений «Челсі».

Гласнер разом із «Крістал Пелас» виграв Лігу конференцій-2025/26, обігравши у фіналі іспанський клуб «Райо Вальєкано» (1:0). У чемпіонаті Англії «орли» фінішували на 15-му місці.

Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій був призупинений у першому таймі через надзвичайну медичну ситуацію на трибунах.

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував результат другого півфінального матчу Ліги конференцій проти «Крістал Пелас» (1:2) та підвів підсумки єврокубкового сезону «гірників». «Шахтар» за підсумком двох півфінальних матчів Ліги конференцій зазнав поразки від «Крістал Пелас» із загальним рахунком 2:5 і завершив свій сезон в єврокубках.

Теги: навколофутбол ФК «Байєр» (Леверкузен) Ліга конференцій Олівер Ґласнер ФК «Крістал Пелас»

Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»
Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів
У штабі «Динамо» буде новий тренер
Тренер переможця Ліги конференцій може опинитися в Бундеслізі
