Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор

13 серпня на Всесвітніх іграх-2025 збірна України, завдяки трьом перемогам у бойовому самбо, піднялася на третє місце у медальному заліку змагань. Про це повідомляє «Главком».

Наразі Україна у своєму активі має 26 нагород.

Самбо

Бойовий розділ, 71 кг, чоловіки: Андрій Кучеренко – золото.

Бойовий розділ, 79 кг, чоловіки: Владислав Руднєв – золото.

Бойовий розділ, 88 кг, чоловіки: Петро Давиденко – золото.

Бойовий розділ, 65 кг, жінки: Євгенія Поздня не пройшла до півфіналу.

Бойовий розділ, 72 кг, жінки: Ангеліна Лисенко не пройшла до півфіналу.

Кікбоксинг WAKO

К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Гліб Мазур пройшов до фіналу.

К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки, 1/2 фіналу: Роман Щербатюк пройшов до фіналу.

К-1, вагова категорія 52 кг, жінки, 1/2 фіналу: Дарина Іванова боротиметься за бронзу.

К-1, вагова категорія 60 кг, жінки, 1/2 фіналу: Аліна Мартинюк боротиметься за бронзу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.