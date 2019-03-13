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    Україна перемогла Індію і знаходиться в кроці від медалей чемпіонату світу з шахів

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    Анна Музичук поліпшила медальні шанси України - Україна перемогла Індію і знаходиться в кроці від медалей чемпіонату світу з шахів
    Анна Музичук поліпшила медальні шанси України
    Українські шахи

    Перемогу нашій команді принесла Анна Музичук

    Жіноча збірна України з шахів перемогла в передостанньому турі чемпіонату світу з шахів, який добігає кінця в Астані (Казахстан).

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    Сьогодні, 13 березня, підопічні Михайла Бродського здолали команду Індії – 2,5:1,5. Три з чотирьох партій (Марія Музичук – Ееша Караваде, Ганна Ушеніна – Роут Падміні, Інна Гапоненко – Бгакті Кулкарні) завершилися нічиїми. Вирішальною стала перемога Анни Музичук над Суом’єю Свамінатан.

    Між тим, за тур до завершення чемпіонату чемпіон вже відомий. Здобувши восьму перемогу у восьми матчах, тріумфаторками стали китаянки. Саме з чемпіонками завтра, 14 березня, у заключному турі зустрінеться збірна України. У нашої команди зараз 12 очок і вона йде третьою. Від Росії наші дівчата на один пункт відстають, Грузію на один випереджають. Збірні РФ і Грузії в заключному турі зіграють між собою.

    Зрозуміло, що для збереження місця в трійці українкам треба не програти. Щоб претендувати на срібло – вигравати. У разі невдачі залишиться розраховувати на перемогу Росії над грузинками.

     Читайте також: Марія Музичук врятувала Україну в матчі з Росією на чемпіонаті світу з шахів
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    Марія Музичук шахи Ганна Ушеніна Інна Гапоненко Анна Музичук Роут Падміні
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