Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Багатскіс зазначив, що нашій збірній не варто думати під час гри про турнірне положення

Багатскіс: Ми знаємо, що ми ще не закінчили справу і все залежить тільки від нас

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував майбутній заключний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини, який о 19:00 відбудеться в Братиславі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Останні декілька днів ми бачимо з тренерами дуже гарні емоції в команді – це було в матчі проти Швейцарії, зараз відчувається ще більше. Є бажання і розуміння, для чого ми тут знаходимось. Ми знаємо, що ми ще не закінчили справу і все залежить тільки від нас. Ми маємо бути зосереджені, сфокусовані на нашій грі на обох кінцях майданчика, і головне – маємо бути готовими до фізичного баскетболу», – заявив Багатскіс.

Він також зазначив, що нашій збірній не варто думати під час гри про турнірне положення.

«У Словаччини був тиждень на підготовку, але я не знаю, що кардинально можна змінити за цей час. Перший фактор – це талант команди, другий – як вона підготовлена, і я не думаю, що ми побачимо від них щось кардинально нове. Якщо ми зіграємо жорстко і агресивно в захисті, то на своїй половині проблем не має бути. Проблеми можуть бути тільки, якщо ми вирішимо, що ми вже все зробили, але ми нічого ще не зробили. Ми не маємо думати про турнірне положення – треба зіграти в свій баскетбол. З кожним матчем за моїми відчуттями, за статистикою, складається враження, що ми покращуємо свою гру, як команда. В двох останніх матчах, які ми виграли, було багато речей, які треба виправляти, але головне, що ми перемогли. Плюс гравці відійшли від навантажень, хоча я не вважаю, що вони були важкими – можна було б потренуватися, як мінімум, один екстра-тиждень. Але десь ми почали якісніше грати і важливо, що хлопці насолоджуються процесом. Молоді та досвідчені гравці доповнюють один одного, тому мікроклімат в команді перед заключним матчем відмінний. В такому процесі без цього ніяк», – розповів тренер.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Трансляцію матчу Словаччина – Україна дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA
