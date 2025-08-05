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Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
Україна продовжує боротьбу за медалі континентальної першості

Україна зіграє з Сербією та Болгарією

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу U-20 дізналась суперників на другому етапі чемпіонату Європи у Дивізіоні В, який проходить в угорському Мішкольці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Євгена Мурзіна на першому етапі впевнено обіграли Великобританію 74:53 та програли Ірландії 67:71. Напередодні в останньому матчі групи Ірландія здолала Великобританію 56:52.

Таким чином, до другого етапу Євробаскету U-20 з нашої групи вийшли Ірландія та Україна, які продовжать боротьбу за медалі континентальної першості.

На другому етапі наша група В об’єднується з групою А, де до другого етапу вийшли збірні Сербії та Болгарії, які обійшли Данію та Албанію. Сербки виграли всі три матчі першого етапу, а болгарки – дві. В очній грі Сербія обіграла Болгарію 88:67.

Сербія, Болгарія, Ірландія та Україна сформували групу Е, в якій будуть враховані результати особистих зустрічей першого етапу, а значить у України буде в пасиві поразка від Ірландії. В другій групі гратимуть Хорватія, Греція, Угорщина та Словаччина.

Україна далі зіграє з Сербією та Болгарією. Дві кращі команди нашого сформованого квартету вийдуть до півфіналу чемпіонату Європи, а інші дві збірні гратимуть за підсумкові 5-8 місця.

Розклад матчів групи Е

Середа, 6 серпня
14:00 Ірландія – Болгарія
16:30 Сербія – Україна

Четвер, 7 серпня
14:00 Сербія – Ірландія
21:30 Болгарія – Україна

Нагадаємо, молодіжна жіноча збірна України U-20 поступилась Ірландії з рахунком 67:71 в матчі групового етапу чемпіонату Європи в Дивізіоні В

Теги: баскетбол

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