Даценко став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Даценко (праворуч) на турнірі реалізував 43% своїх кидків

Даценко набирав в середньому 21.5 очка за матч

За підсумком чемпіонату Європи з баскетболу U-16 у Дивізіоні В форвард збірної України Дмитро Даценко став кращим скорером турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кадетська чоловіча збірна України на шостому місці завершила чемпіонат Європи U-16 у Дивізіоні В, який проходив у македонському Скоп'є. Це найкращий результат з 2007 року, коли українська збірна стала п’ятою.

Даценко набирав в середньому 21.5 очка за матч, випередивши бельгійця Аарона Она Ембо (21.0 очка) та боснійця Імрана Субашича (18.4 очка за гру).

Даценко на турнірі реалізував 43% своїх кидків, зокрема в середньому забивав 3.0 триочкових з 8.8 спроб (34.3%). Він став також кращим за середньою і загальною кількістю (24) забитих дальніх кидків.

Ще один українець Євген Татунчак набирав в середньому 17.3 очка і поділив шосте місце з ісландцем Бенолі Андрасоном.

Євген Татунчак став четвертим за підбираннями – він в середньому збирав 10.8 підбирання. Гліб Ганицький став 12-м на чемпіонаті Європи за підбираннями (8.3 підбирання).

2.8 перехоплення за гру дозволили Дмитру Даценко стати шостим за цим показником.

Даценко відіграв 275 хвилин на чемпіонаті Європи, а його середній показник 34.5 хвилини за матч став першим серед всіх гравців на цьому чемпіонаті Європи. Євген Татунчак з 31.1 хвилинами за гру зайняв дев'яте місце.

Татунчак також увійшов в трійку гравців, які зробили п’ять дабл-даблів на чемпіонаті Європи – найбільший показник.

За показником ефективності (РЕ) Дмитро Даценко став восьмим (РЕ 17.8), а Євген Татунчак – 11-м (РЕ 16.5) серед всіх гравців турніру.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Іде завантаження...
Трансляцію матчу Україна – Швейцарія дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
16 серпня, 10:31
Окрім позиції важкого форварда, Ейса може зіграти й на позиції центрового
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
13 серпня, 22:13
Багатскіс не добирав слів після гри зі Словаччиною
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
10 серпня, 09:32
Перший поєдинок Україна проведе проти Данії
Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи
6 серпня, 17:34
Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
6 серпня, 10:07
Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія
Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
4 серпня, 11:33
Україна здобула три перемоги в семи зустрічах
Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
4 серпня, 10:28
У вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
28 липня, 10:35
Україна займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3
Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії у Сумгаїті
22 липня, 15:40

Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені
Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені
Санон увійшов до топ-5 найкращих асистентів в історії збірної України з баскетболу
Санон увійшов до топ-5 найкращих асистентів в історії збірної України з баскетболу
Україна вперше в історії здобула золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22
Україна вперше в історії здобула золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
