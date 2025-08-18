Даценко став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Даценко (праворуч) на турнірі реалізував 43% своїх кидків

Даценко набирав в середньому 21.5 очка за матч

За підсумком чемпіонату Європи з баскетболу U-16 у Дивізіоні В форвард збірної України Дмитро Даценко став кращим скорером турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кадетська чоловіча збірна України на шостому місці завершила чемпіонат Європи U-16 у Дивізіоні В, який проходив у македонському Скоп'є. Це найкращий результат з 2007 року, коли українська збірна стала п’ятою.

Даценко набирав в середньому 21.5 очка за матч, випередивши бельгійця Аарона Она Ембо (21.0 очка) та боснійця Імрана Субашича (18.4 очка за гру).

Даценко на турнірі реалізував 43% своїх кидків, зокрема в середньому забивав 3.0 триочкових з 8.8 спроб (34.3%). Він став також кращим за середньою і загальною кількістю (24) забитих дальніх кидків.

Ще один українець Євген Татунчак набирав в середньому 17.3 очка і поділив шосте місце з ісландцем Бенолі Андрасоном.

Євген Татунчак став четвертим за підбираннями – він в середньому збирав 10.8 підбирання. Гліб Ганицький став 12-м на чемпіонаті Європи за підбираннями (8.3 підбирання).

2.8 перехоплення за гру дозволили Дмитру Даценко стати шостим за цим показником.

Даценко відіграв 275 хвилин на чемпіонаті Європи, а його середній показник 34.5 хвилини за матч став першим серед всіх гравців на цьому чемпіонаті Європи. Євген Татунчак з 31.1 хвилинами за гру зайняв дев'яте місце.

Татунчак також увійшов в трійку гравців, які зробили п’ять дабл-даблів на чемпіонаті Європи – найбільший показник.

За показником ефективності (РЕ) Дмитро Даценко став восьмим (РЕ 17.8), а Євген Татунчак – 11-м (РЕ 16.5) серед всіх гравців турніру.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.