Україна програла Франції на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу

Молодіжна збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У четвертому турі світової першості «синьо-жовті» поступились одноліткам з Франції у чотирьох сетах.

Після стартових двох партій Франція вела з рахунком 2:0. В обох сетах на майданчику велася щільна боротьба – за винятком кінцівки першої партії, коли французи здобули перевагу в п'ять очок.

Вже третій сет пройшов за ініціативи команди Сергія Капелуся. Впродовж партії суперникам вдалося відіграти відставання у чотири бали, проте Україна повернула лідерство та виграла сет 25:20.

У вирішальному, четвертому сеті «синьо-жовті» нівелювали перевагу Франції в чотири очки, але зачепитися за тайбрейк команді не вдалося – суперник серією з чотирьох поспіль виграних розіграшів знову вийшов уперед і закрив матч 25:17.

Найкращу результативність у складі України продемонстрував діагональний Максим Тонконог – 16 набраних очок. 13 очок додав центральний блокуючий Андрій Челеняк, ще 11 – догравальник Едуард Штерик.

Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. Четвертий тур

Франція – Україна – 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:17)

Турнірна таблиця групи D

Італія – 3 перемоги (3 матчі), 9 очки (9:0 – за сетами) Франція – 3 перемоги (4), 9 очок (10:4) Україна – 2 перемоги (4), 5 очок (6:6) Індонезія – 1 перемога (3), 4 очки (5:7) Аргентина – 1 перемога (3), 3 очок (5:6) Туніс – 0 перемог (3), 0 очок (1:9)

До завершення групового етапу Україні залишається провести лише один матч – проти збірної Тунісу, з якою «синьо-жовті» зустрінуться у вівторок, 26 серпня, о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025 – у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.