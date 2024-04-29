Українським футбольним арбітрам можуть в два рази підняти оплату за матч, – ЗМІ

Арбітрам УПЛ можуть підняти оплату за матч до $2,5 тис.

Зараз судді Української Прем'єр-ліги отримують 1 тисячу доларів за матч

Журналіст «Профутболу» Володимир Звєров розповів, що зараз обговорюють підняття оплати роботи арбітрів Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зараз судді отримують 1 тисячу доларів за матч, це близько 39,6 тисячі грн. Йдуть обговорення, щоб підняти до 2 або 2,5 тисячі доларів – 79 та 99 тисяч грн відповідно.

При цьому буде й преміювання арбітрів, за яке проголосувала більшість клубів УПЛ. Йшлося про створення фонду, в який команди заплатять по 1 млн грн.

Пропонують створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів, а в кінці сезону арбітрів преміюватимуть згідно з рейтингом.

Частину коштів витратять на поліграф та організаційні питання комітету.

Звєров повідомив, що більша частина арбітрів уже пройшла перевірку поліграфом.