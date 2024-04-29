Українським футбольним арбітрам можуть в два рази підняти оплату за матч, – ЗМІ
Зараз судді Української Прем'єр-ліги отримують 1 тисячу доларів за матч
Журналіст «Профутболу» Володимир Звєров розповів, що зараз обговорюють підняття оплати роботи арбітрів Української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Зараз судді отримують 1 тисячу доларів за матч, це близько 39,6 тисячі грн. Йдуть обговорення, щоб підняти до 2 або 2,5 тисячі доларів – 79 та 99 тисяч грн відповідно.
При цьому буде й преміювання арбітрів, за яке проголосувала більшість клубів УПЛ. Йшлося про створення фонду, в який команди заплатять по 1 млн грн.
Пропонують створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів, а в кінці сезону арбітрів преміюватимуть згідно з рейтингом.
Частину коштів витратять на поліграф та організаційні питання комітету.
Звєров повідомив, що більша частина арбітрів уже пройшла перевірку поліграфом.
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