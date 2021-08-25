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    Українка здобула «золото» з рекордом Паралімпіади

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    Єлизавета Мерешко з рекордом перемогла на Паралімпіаді - Українка здобула «золото» з рекордом Паралімпіади
    Єлизавета Мерешко з рекордом перемогла на Паралімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Плавчиня Єлизавета Мерешко подолала 50-метрову дистанцію за 33,11 секунди

    Першу перемогу на Паралімпіаді в Токіо здобула для України плавчиня Єлизавета Мерешко. 50-метрову дистанцію вона подолала за 33,11 секунди. Цей результат став найкращим в історії паралімпійських ігор.

    Загалом збірна України в перший день змагань у Японії виграла вісім нагород – одне «золото», п’ять срібних медалей і дві бронзові.

    Друге місце посіли плавці Антон Коль, Максим Кріпак і Олексій Вірченко і фехтувальники Артем Манько та Олена Федота. Третіми стали плавчиня Анна Гонтар та фехтувальниця Євгенія Бреус.

    Вісім здобутих медалей– це третій показник за кількістю нагород на Паралімпіаді. В загальнокомандному заліку наша команда йде на п’ятому місці. Лідирує Австралія, на рахунку якої шість золотих, одна срібна і три бронзові медалі.

    На Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

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    Теги: плавання Фехтування паралімпійські ігри
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    Українка здобула «золото» з рекордом Паралімпіади