Українка здобула «золото» з рекордом Паралімпіади

Плавчиня Єлизавета Мерешко подолала 50-метрову дистанцію за 33,11 секунди

Першу перемогу на Паралімпіаді в Токіо здобула для України плавчиня Єлизавета Мерешко. 50-метрову дистанцію вона подолала за 33,11 секунди. Цей результат став найкращим в історії паралімпійських ігор.

Загалом збірна України в перший день змагань у Японії виграла вісім нагород – одне «золото», п’ять срібних медалей і дві бронзові.

Друге місце посіли плавці Антон Коль, Максим Кріпак і Олексій Вірченко і фехтувальники Артем Манько та Олена Федота. Третіми стали плавчиня Анна Гонтар та фехтувальниця Євгенія Бреус.

Вісім здобутих медалей– це третій показник за кількістю нагород на Паралімпіаді. В загальнокомандному заліку наша команда йде на п’ятому місці. Лідирує Австралія, на рахунку якої шість золотих, одна срібна і три бронзові медалі.

На Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.