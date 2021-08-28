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    Збірна України з світовим рекордом виграла два «золота» Паралімпіади

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    Маким Кріпак переміг зі світовим рекордом - Збірна України з світовим рекордом виграла два «золота» Паралімпіади
    Маким Кріпак переміг зі світовим рекордом
    Фото з відкритих джерел

    Загалом в скарбничці нашої команди вже 29 медалей Ігор у Токіо

    Буквально протягом десяти хвилин українці плавці на Паралімпіаді в Токіо здобули для збірної України ще дві золоті нагороди. Першим на дистанцію 100 метрів брасом вийшов Євген Бородайко. Фініш вийшов драматичним. Конкурент українця, колумбієць Кріспіна Корзо, виграв у нашого плавця заплив на чемпіонаті світу. Поруч вони йшли всю дистанцію, а фотофініш показав, що Бородайко випередив Корзо на 0)06 секунди.

    Легше далося «золото» Максиму Кріпаку на 100-метрівці вільним стилем. На 50-метрівці в Токіо він поступився австралійцеві Ровену Крозерсу і мав його в суперниках і на цій дистанції. Українець зробив правильні висновки і фінішував з рекордом Паралімпіади за 50,64 секунди. Це досягнення трималося з 2010 року, коли його встановив бразилець Андре Бразіла.

    Загалом у четвертий день змагань збірна України вже виграла 29 нагород і тримається в топ-10 найуспішніших країн Ігор.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Збірна України з світовим рекордом виграла два «золота» Паралімпіади