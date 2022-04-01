Україна виграла два «золота» на чемпіонаті Європи з боротьби

Українські борчині здобули дві золоті нагороди на Чемпіонаті Європи-2022

Загалом наша збірна виборола п'ять медалей на континентальній першості

Жіноча збірна України з боротьби тріумфально виступає на Чемпіонаті Європи–2022 в Будапешті. Про це повідомлє НОК України.

Українка Аліна Грушина-Акобія виграла «золото» у ваговій категорії до 57 кг. У фіналі вона здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 Евеліну Ніколову з Болгарії – 6:2.

Ще одну золоту медаль нашій країні принесла Тетяна Ріжко у ваговій категорії до 65 кг. У фінальній сутичці українка перемогла представницю Азербайджану Еліс Манолову – 4:0.

Бронзову нагороду в категорії до 62 кг завоювала Ілона Прокопевнюк.

????‍????????????Наш день у Будапешті!

Україна продовжує збирати медальний врожай на чемпіонаті Європи з боротьби.

Сьогодні чемпіонками стали Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) і Тетяна Ріжко (до 65 кг), бронзовою медалісткою - Ілона Прокопевнюк (до 62 кг).@wrestling pic.twitter.com/iGxdXGFgg0 — НОК України (@OlympicUA) April 1, 2022

Таким чином, в активі «синьо–жовтих« 5 медалей континентальної першості. Вчора Олександра Хоменець виграла для України «срібло«, а Алла Белінська – «бронзу».

До слова, український боксер Юрій Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії серед спортсменів віком до 22 років.