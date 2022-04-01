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    Україна виграла два «золота» на чемпіонаті Європи з боротьби

    Українські борчині здобули дві золоті нагороди на Чемпіонаті Європи-2022 - Україна виграла два «золота» на чемпіонаті Європи з боротьби
    Українські борчині здобули дві золоті нагороди на Чемпіонаті Європи-2022
    фото: UWW

    Загалом наша збірна виборола п'ять медалей на континентальній першості

    Жіноча збірна України з боротьби тріумфально виступає на Чемпіонаті Європи–2022 в Будапешті. Про це повідомлє НОК України.

    Українка Аліна Грушина-Акобія виграла «золото» у ваговій категорії до 57 кг. У фіналі вона здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 Евеліну Ніколову з Болгарії – 6:2.

    Ще одну золоту медаль нашій країні принесла Тетяна Ріжко у ваговій категорії до 65 кг. У фінальній сутичці українка перемогла представницю Азербайджану Еліс Манолову – 4:0.

    Бронзову нагороду в категорії до 62 кг завоювала Ілона Прокопевнюк.

    Таким чином, в активі «синьо–жовтих« 5 медалей континентальної першості. Вчора Олександра Хоменець виграла для України «срібло«, а Алла Белінська – «бронзу».

    До слова, український боксер Юрій Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії серед спортсменів віком до 22 років.

    Теги: Збірна України Україна Ілона Прокопевнюк Тетяна Ріжко Алла Белінська золото
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    Україна виграла два «золота» на чемпіонаті Європи з боротьби