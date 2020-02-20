Зіркові італійські біатлоністки публічно пересварилися під час домашнього чемпіонату світу



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Між Лізою Вітоцці і Доротеєю Вірер зараз непрості стосунки NewsBeezer

Доротея Вірер каже, що не буде ображатися на Лізу Вітоцці

Італійська біалоністка Доротея Вірер відповіла на питання про конфлікт з партнеркою по команді Лізою Віттоцці. Ліза в недавньому інтерв'ю висловила невдоволення тим, що Доротея відмовилася виступати в естафеті на чемпіонаті світу 2019 року в Естерсунді, зіславшись на проблеми зі здоров'ям.

«Вона ніколи не підходила до мене, щоб поговорити про це. Віттоцці на цю тему спілкується тільки зі ЗМІ. Це дивна ситуація для всіх.

Її слова не вплинули на моє бажання виступити в естафеті на цьому чемпіонаті світу. Я хочу виступити для всіх, хто приходить і вболіває за мене. Це мій дім. Багато хто може здобути медаль, але я буду боротися. Після золота в гонці переслідування я перестала відчувати тиск. Зараз я можу просто насолоджуватися гонками, мені нікому нічого не потрібно доводити», - наводить слова Доротеї Вірер SVT.

Сьогодні, 20 лютого, о 16:15 за київським часом на чемпіонаті світу з біатлону в італійській Антерсельві відбудеться супермікст.